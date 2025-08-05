В Казахстане утилизационный сбор обязателен для определённых видов транспортных средств. Однако существует ряд категорий техники, полностью освобождённых от этой обязанности. Об этом говорится в официальном ответе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК на запрос редакции BAQ.KZ.

Кто освобождается от утилизационного сбора?

1. Электромобили

Для транспортных средств, работающих на электричестве, ставка утилизационного сбора составляет ноль. То есть такие автомобили полностью освобождены от уплаты.

2. Мото- и лёгкая внедорожная техника

Квадроциклы

Снегоходы

Мотоциклы

Трициклы

Эти виды транспорта также не подпадают под действие утильсбора.

3. Грузовые автомобили и тягачи полной массой более 50 тонн

К транспортным средствам с полной массой свыше 50 тонн сбор не применяется.

4. Коммунальная техника категории "X"

Специальные машины, используемые для уборки дворов, мойки улиц и других коммунальных задач, освобождены от уплаты утильсбора.

5. Автомобили, зарегистрированные до 2016 года

Транспортные средства, зарегистрированные в Казахстане до 2016 года, не подлежат утилизационному сбору, поскольку были поставлены на учёт до введения данного механизма.

Все эти положения чётко зафиксированы в Правилах, утверждённых приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 2 ноября 2021 года №448.