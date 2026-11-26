В 2027 году казахстанцам предстоит попрощаться сразу с тремя привычными банкнотами – старого образца номиналом 500, 1 000 и 10 000 теңге. Однако спешить в банк и менять деньги не нужно: у каждой купюры свой срок обращения, а обменять их можно будет даже спустя несколько лет. В Национальном банке рассказали, когда старые банкноты перестанут принимать в магазинах и что с ними делать после этого, передает BAQ.KZ.

500 теңге

Банкноты номиналом 500 теңге образца 2017 года останутся в обращении до 24 декабря 2027 года включительно.

До этого времени ими можно свободно расплачиваться наравне с новыми купюрами. С 25 декабря платежным средством останутся только банкноты образца 2025 года.

1 000 теңге

Раньше остальных из обращения выйдут тысячные купюры образца 2014 года. Расплачиваться ими можно будет до 27 марта 2027 года включительно.

После этой даты в обращении останутся только банкноты нового образца, выпущенные в 2024 году.

10 000 теңге

Срок обращения десятитысячных банкнот образца 2012 года продлили до 27 июня 2027 года включительно.

С 28 июня расплачиваться можно будет только купюрами образца 2024 года.

Что будет с купюрой в 20 000 теңге

В 2027 году Национальный банк планирует начать замену банкнот номиналом 20 000 теңге образца 2013 и 2015 годов.

Однако после выпуска новой купюры старые банкноты не исчезнут из обращения сразу. Ими можно будет пользоваться наравне с новыми еще как минимум год.

Где и когда можно обменять старые деньги

Пока банкноты старого и нового образцов находятся в параллельном обращении, ими можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе и других местах. Специально идти в банк для обмена денег не требуется.

После окончания срока обращения старые купюры перестанут принимать в качестве оплаты, но своей стоимости они не потеряют.

Обменять их в банках второго уровня и отделениях «Казпочты» можно будет в следующие сроки:

500 теңге (образца 2017 года) – с 25 декабря 2027 года по 24 декабря 2030 года;

1 000 теңге (образца 2014 года) – с 28 марта 2027 года по 27 марта 2030 года;

2 000 теңге (образца 2012 года) – с 25 июня 2026 года по 24 июня 2029 года;

10 000 теңге (образца 2012 года) – с 28 июня 2027 года по 27 июня 2030 года.

Даже если эти сроки будут пропущены, деньги не пропадут. В территориальных филиалах Национального банка старые банкноты можно будет обменять бессрочно.

В Нацбанке напомнили, что до завершения периода параллельного обращения старые и новые купюры являются законным платежным средством.