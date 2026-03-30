Порядка 200 участков автодорог в Казахстане находятся в зоне риска подтопления в период паводков, при этом на республиканских трассах уже зафиксированы два локальных перелива. Об этом сообщил председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

По словам Иманашева, речь идет преимущественно о старых дорогах, построенных в 60–70-х годах, где изначально применялись устаревшие технологии с использованием чернозёма.

«Это в основном участки в Северо-Казахстанской области. Интенсивность движения там невысокая — порядка 500 автомобилей в сутки. Но именно такие дороги наиболее подвержены рискам подтопления», — отметил он.

Глава «КазАвтоЖол» пояснил, что на таких участках невозможно ограничиться локальным ремонтом — требуется полная реконструкция с заменой основания и строительством новых водопропускных систем. Он также подчеркнул, что текущая ситуация во многом зависит от погодных условий.

«Сейчас мы наблюдаем перепады температур: днем — плюс, идет активное таяние снега, ночью — минус, что замедляет процесс. Однако при резком потеплении до +20 градусов риски подтоплений существенно возрастут», — пояснил Иманашев.

При этом, по его словам, все потенциально опасные участки находятся под контролем, и на них ведутся превентивные работы.

Напомним, на автодорогах Казахстана протяженностью 25 тыс. км в период паводков организован круглосуточный контроль - задействовано 988 единиц техники, очищены 1 429 мостов и более 15 тыс. водопропускных труб.