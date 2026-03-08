В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах страны по состоянию на вечер 7 марта, передает BAQ.KZ.

7 марта 2026 года в связи с ухудшением погоды вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения следующих областей.

Карагандинская область:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1066 — 1135 (п.Молодежный — гр. Павлодарской обл.).

Павлодарская область:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты).

— на участке автодороги республиканского значения KAZ07 «гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» км 426 — 587 (п. Кенжеколь — граница Абайской области).

Область Абай:

— на участке автодороги республиканского значения KAZ07 «гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» км. 587 — 733 (граница Павлодарской области — г. Семей).

Ориентировочное время открытия республиканских и областных дорог — 8 марта 2026 года в 09:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию по всем автотрассам в любое время суток.