Какие дороги закрыты из-за непогоды в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах страны по состоянию на вечер 7 марта, передает BAQ.KZ.
7 марта 2026 года в связи с ухудшением погоды вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения следующих областей.
Карагандинская область:
— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1066 — 1135 (п.Молодежный — гр. Павлодарской обл.).
Павлодарская область:
— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты).
— на участке автодороги республиканского значения KAZ07 «гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» км 426 — 587 (п. Кенжеколь — граница Абайской области).
Область Абай:
— на участке автодороги республиканского значения KAZ07 «гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» км. 587 — 733 (граница Павлодарской области — г. Семей).
Ориентировочное время открытия республиканских и областных дорог — 8 марта 2026 года в 09:00.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию по всем автотрассам в любое время суток.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке
- Президент отметил заслуги казахстанских женщин государственными наградами