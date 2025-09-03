По итогам 2024 года Казахстан занял 71-е место из 138 стран в мировом рейтинге по качеству воздуха, загрязнённого опасными частицами PM2.5, сообщают эксперты IQAir, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Среднегодовая концентрация этих частиц в воздухе страны составила 15,1 мкг на кубический метр, что заметно лучше показателя 2023 года (22,2 мкг/куб.м). Однако уровень загрязнения всё ещё остаётся в 3–5 раз выше рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сравнивая с другими странами СНГ, качество воздуха в Казахстане хуже, чем в Украине, России и Молдове. Самая критическая ситуация наблюдается в Таджикистане — он занял 6-е место в мировом антирейтинге по загрязнению. Другие страны региона расположились так: Узбекистан — 19-е место, Туркменистан — 26-е, Армения — 34-е, Кыргызстан — 41-е, Азербайджан — 49-е.

По данным IQAir, самый загрязнённый воздух в мире находится в Чаде, Бангладеш, Пакистане, Демократической Республике Конго и Индии. Самыми чистыми считаются Багамские острова, Бермуды и Французская Полинезия.

Казахстанские города в рейтинге

Самый опасный воздух в стране был зафиксирован в Караганде — концентрация PM2.5 здесь достигла 104,8 мкг/куб.м, что поставило город на третье место в мировом антирейтинге после двух индийских городов. Также в топ-города с плохим качеством воздуха попали Бурабай и Темиртау — 67,7 и 43,5 мкг/куб.м соответственно. Причём позиция Бурабая вызывает вопросы: в 2024 году не было лесных пожаров или серьёзных промышленных выбросов, которые могли бы объяснить такой уровень загрязнения.

По классификации ВОЗ, показатели концентрации PM2.5 выше 50 мкг/куб.м превышают рекомендуемые нормы в 10 и более раз, 35-50 мкг — в 7–10 раз, 25-35 мкг — в 5–7 раз, а 15-25 мкг — в 3–5 раз. Только три города Казахстана — Шу, Жезказган и Бейнеу — соответствуют нормам безопасности ВОЗ.

Среди крупных городов страны Алматы занял 9-е место в антирейтинге, Шымкент — 10-е, Астана — 13-е.

В первом полугодии 2025 года Казахстан существенно увеличил инвестиции в охрану окружающей среды — вложения выросли в 4,8 раза и составили 87,6 млрд тенге. Основная часть средств (более 83%) направлена в Актюбинскую область, где объём вложений вырос до 73,3 млрд тенге, по сравнению с 173 млн годом ранее. Значительные средства также выделены Карагандинской (7,7 млрд тенге) и Павлодарской (2,1 млрд тенге) областям.

Тем не менее динамика инвестиций остаётся неравномерной: в январе–июле 2024 года вложения упали на 81%, по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2023-м наблюдался резкий рост инвестиций.

Казахстан демонстрирует позитивную динамику в снижении загрязнения воздуха и увеличении инвестиций в экологию, однако остаётся в группе стран с неблагоприятным качеством воздуха. Особенно остро ситуация обстоит в ряде промышленных городов. Необходимы дальнейшие усилия для улучшения экологической обстановки и защиты здоровья граждан.