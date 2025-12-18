В Казахстане в январе–ноябре 2025 года объем строительных работ увеличился на 14,7% и составил 8,14 трлн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Наибольший рост отмечен в городах Алматы и Астана, а также в нескольких регионах страны. Так, в Алматы объем строительных работ увеличился на 38,3%, в Астане — на 32,2%, в Северо-Казахстанской области — на 31,4%, в Кызылординской — на 28,1%, в Туркестанской — на 27,8%, в Костанайской — на 25,9%, в Павлодарской — на 21,4%, в Жамбылской — на 20,4%, и в Алматинской области — на 20,2%.

В целом рост строительной активности обеспечен за счет возведения и ремонта сооружений (рост на 18,3%), строительства нежилых зданий (+11,9%) и жилых домов (+6,5%). При этом на строительство автомобильных, железнодорожных дорог и метро пришлось 24,9% всех выполненных работ, нежилых зданий — 22%, жилых — 12,3%.

Большую часть работ выполняют частные строительные компании — 93,1% от общего объема, иностранные подрядчики — 6,2%, государственные — 0,7%.

Также в январе–ноябре 2025 года введено в эксплуатацию почти 17 млн кв. м жилья, из которых 10,95 млн кв. м — многоквартирные дома, а 5,86 млн кв. м — индивидуальные дома.

Среди объектов социальной инфраструктуры в этом периоде открылись 202 школы на 195 529 ученических мест, 46 дошкольных организаций на 7 264 места, 2 больницы на 644 койки и 111 амбулаторно-поликлинических организаций на 4 349 посещений в смену.

Рост строительства в крупных городах и регионах подчеркивает ускорение экономической активности и инвестиционной привлекательности Казахстана.