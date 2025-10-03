Искусственный интеллект постепенно становится частью медицинской практики в Казахстане. Если ещё несколько лет назад цифровые технологии в этой сфере воспринимались как эксперимент, то сегодня речь идёт о реальных проектах, которые внедряются в университетах и клиниках страны. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Интероральный сканер и новые подходы к диагностике

Сооснователь Ai.Dentis Жоламат Айтмухамет сообщил, что команда готовит документацию для прохождения процедуры FDA в США и Саудовской Аравии.

"Следующим этапом станет разработка первого в Казахстане медицинского устройства с применением технологий искусственного интеллекта — интерорального сканера. С его помощью можно будет самостоятельно диагностировать полость рта, а программа сразу подскажет, нужно ли обращаться к врачу", — отметил он.

По словам Айтмухамета, разработчики видят две бизнес-модели.

"Первая — это B2B, для врачей и клиник. Вторая — B2C, для пациентов. На этом направлении мы планируем сосредоточиться через год-полтора", — рассказал спикер.

Он подчеркнул, что технология относится к сегменту Deep Tech и работает на базе крупного датасета.

"В отличие от языковых моделей, которые обобщают информацию, мы идём в глубину анализа данных и нейросетей. Точность системы превышает 95%, а над оставшимися 5% мы ведём научные исследования", — добавил Жоламан Айтмухамет.

Сервис для стоматологов и университетов

Бизнес-менеджер Ai.Dentis Алия Аманбаева уточнила, что сегодня у компании действуют два модуля — ортодонтический и терапевтический.

"Наше решение изначально рассчитано как B2B-продукт для стоматологов, но при поддержке Министерства здравоохранения оно внедряется и в медицинские вузы страны", — сказала она.

По данным компании, с Министерством здравоохранения РК подписан меморандум о сотрудничестве; в его рамках идёт активное внедрение ИИ-решения в образовательную среду. Уже подписаны меморандумы с тремя университетами: Семейским медицинским университетом, Казахстанско-Турецким университетом имени Ахмета Ясави в Туркестане и Национальным медицинским университетом им. С. Асфендиярова (подписание на финальной стадии). Платформа станет доступна студентам стоматологических факультетов.

Разработчики подчёркивают, что главное преимущество — снижение влияния человеческого фактора и заметное ускорение процессов.

"Раньше ортодонт тратил на анализ рентгеновского снимка 2–3 часа: вручную измерял углы, отмечал точки, рассчитывал параметры, готовил презентацию. Сегодня система делает это за секунды и автоматически формирует отчёт с визуализацией", — пояснила Аманбаева.

При этом, подчёркивает она, система не заменяет врача.

"Мы не даём медицинских рекомендаций — экспертность и окончательный план лечения остаются за специалистом. Но сам процесс диагностики теперь занимает не более 1 минуты", — подчеркнула Алия Аманбаева.

Ключевым вызовом разработчики называют формирование релевантных массивов медицинских данных. Разработчики отметили что без качественного датасета ИИ-системы рискуют выдавать неверные рекомендации. Поэтому их собственная модель обучалась на более чем 50 тысячах рентгеновских снимков разных типов и уже используется в Казахстане.