Президент в интервью газете Turkistan подчеркнул, что цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и государственных процессов.

В связи с этим журналист BAQ.KZ поинтересовался у первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислава Коняшкина о том, какие решения на базе ИИ планируется внедрить в 2026 году для повышения эффективности госуправления и сокращения бюрократии.

По словам Ростислава Коняшкина, внедрение искусственного интеллекта уже активно происходит как внутри государственных органов, так и для граждан.