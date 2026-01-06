  • 6 Января, 14:35

Какие ИИ-решения ждут казахстанцев в 2026 году

Сегодня, 12:33
АВТОР
105

Президент в интервью газете Turkistan подчеркнул, что цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и государственных процессов.

В связи с этим журналист BAQ.KZ поинтересовался у первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислава Коняшкина о том, какие решения на базе ИИ планируется внедрить в 2026 году для повышения эффективности госуправления и сокращения бюрократии.

По словам Ростислава Коняшкина, внедрение искусственного интеллекта уже активно происходит как внутри государственных органов, так и для граждан.

"Мы запускаем ИИ-консультантов, которые помогают госслужащим по юридическим вопросам и работе с нормативными актами, ускоряя обработку запросов и повышая эффективность работы. Простые граждане тоже ощутят преимущества цифровизации. Для них уже доступны помощники в Egov и мобильном приложении E-gov mobile. Постепенно мы переходим от консультаций к непосредственному оказанию услуг через E-ассистента и чат-бота в режиме реального времени. Координация внедрения решений ведётся нашими вице-министрами по отраслям, на сегодняшний день реализовано более 50 таких проектов. Их количество будет расширяться", — пояснил он.

