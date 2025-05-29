Банки Юго-Восточной Азии и Восточной Европы проявляют интерес к рынку Казахстана. Об этом на брифинге в Сенате сообщил заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передаёт BAQ.KZ.

Однако точное название банков назвать Кизатов не смог.

"Есть определенная заинтересованность со стороны банков Юго-Восточной Азии, со стороны банков Восточной Европы. К сожалению, мы точно сейчас название этих банков дать не можем, потому что они находятся в процессе рассмотрения возможностей вхождения на банковский рынок. Пока никаких окончательных, финальных решений не принималось, поэтому мы там такого рода информацию разглашать не можем. Но определенная заинтересованность есть", - сказал Кизатов.

Он также сообщил, что за последние пять лет, в течение которых действовала норма о минимальном размере активов иностранных банков в $20 млрд для открытия филиала в Казахстане, ни один зарубежный банк не вошёл на рынок страны.