Какие инвесторы нужны Казахстану: экономист назвал главный критерий

Если раньше приоритетом было само присутствие зарубежного инвестора, то сегодня акцент смещается на качество вложений и их долгосрочный эффект, считает экономист Айбар Олжай.

«Нужен не любой, а качественный инвестор»

По словам эксперта, Казахстану сегодня нужны инвесторы, которые приносят технологии, модернизируют производство и создают добавленную стоимость внутри страны.

Как отмечает Айбар Олжай, в экономике усиливается один важный тренд - растет роль отечественных инвесторов, которые хорошо знают местную специфику и связывают свое будущее с Казахстаном.

«В последнее время именно наши отечественные инвесторы - представители национальной буржуазии, которые хорошо знают страну и связывают с ней свое будущее, - начинают оживлять экономику. Опыт с устаревшими советскими активами, которые эксплуатировались до последнего без модернизации, а прибыль выводилась, стал для нас серьезным уроком. В частности, пример с Митталом показал, к чему это приводит», - говорит экономист.

Коктасжал: новый этап после неудачного опыта

В качестве примера эксперт привел ситуацию с месторождением Коктасжал в Карагандинской области.

По его словам, турецкий инвестор, который несколько лет занимался освоением месторождения, так и не смог эффективно реализовать проект.

«Более 50 миллионов тонн руды, находящейся под землей, так и не были освоены. Компания “Алтай полиметалы” оказалась в тупике, понесла убытки в размере 18,2 млрд тенге, а ее задолженность превысила 305 млрд тенге. В итоге производство остановилось, оборудование износилось, ухудшилась экологическая ситуация. Местное население не получило никакой выгоды - новые рабочие места не были созданы», - отметил он.

Новый инвестор — новые возможности

Сейчас месторождение перешло под управление отечественной компании Altyndara. В рамках проекта планируется вложить 500 млн долларов, освоить новые участки и построить обогатительный комбинат в Кызылшокы. Ожидается, что это позволит создать около 800 новых рабочих мест.

По словам Айбара Олжая, главное отличие новых инвесторов заключается в стремлении выстраивать полный производственный цикл.

«Наши предприниматели уже не ограничиваются добычей и продажей сырья. Они стремятся создать полный цикл: например, не просто экспортировать медь, а перерабатывать ее внутри страны и поставлять на предприятия, производящие транспорт. Это открывает новые производства, создает рабочие места и обеспечивает оборот средств внутри экономики», - говорит экономист.

Как пояснил эксперт, в экономике это называется цепочкой добавленной стоимости.

«Если говорить просто, это превращение сырья в готовую продукцию и получение большей прибыли», - пояснил он.

Какие выводы сделаны

Опыт последних лет показывает, что не каждый иностранный инвестор оказывается действительно полезным для экономики.

«Часто они стремятся как можно быстрее вывести прибыль, не развивая производство. В отличие от них, отечественные инвесторы ориентированы на долгосрочную устойчивость, а не на сиюминутную выгоду», - отметил эксперт.

По мнению Айбара Олжая, этот опыт позволил Казахстану сделать важные выводы.

«Теперь нам нужен не просто инвестор с деньгами, а тот, кто готов работать вместе со страной, развивать производство и соблюдать экологические стандарты. И такие предприниматели у нас есть - это наши отечественные инвесторы», - заключил он.