Какие источники обеспечивают страну электроэнергией

Министерство энергетики продолжает работу по развитию и модернизации энергетической отрасли страны.

Сегодня основную часть электроэнергии в Казахстане по-прежнему вырабатывают угольные электростанции – их доля составляет 62,1% от общего объема производства.

Второе место занимает газовая генерация, обеспечивающая 23,4% всей выработки электроэнергии.

Доля крупных гидроэлектростанций составляет 7,5%. Они обеспечивают производство экологически чистой электроэнергии и помогают поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Продолжает расти и сектор возобновляемых источников энергии. В настоящее время доля объектов ВИЭ в общей генерации достигла 7%.

В Минэнерго отметили, что энергетический сектор страны развивается за счет диверсификации источников энергии при сохранении надежности энергоснабжения. Наряду с модернизацией действующих мощностей и строительством новых объектов ведется работа по развитию возобновляемой энергетики, газовой и гидрогенерации, что способствует укреплению энергетической безопасности Казахстана.