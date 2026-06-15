Какие источники обеспечивают страну электроэнергией
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Министерство энергетики продолжает работу по развитию и модернизации энергетической отрасли страны.
Сегодня основную часть электроэнергии в Казахстане по-прежнему вырабатывают угольные электростанции – их доля составляет 62,1% от общего объема производства.
Второе место занимает газовая генерация, обеспечивающая 23,4% всей выработки электроэнергии.
Доля крупных гидроэлектростанций составляет 7,5%. Они обеспечивают производство экологически чистой электроэнергии и помогают поддерживать стабильную работу энергосистемы.
Продолжает расти и сектор возобновляемых источников энергии. В настоящее время доля объектов ВИЭ в общей генерации достигла 7%.
В Минэнерго отметили, что энергетический сектор страны развивается за счет диверсификации источников энергии при сохранении надежности энергоснабжения. Наряду с модернизацией действующих мощностей и строительством новых объектов ведется работа по развитию возобновляемой энергетики, газовой и гидрогенерации, что способствует укреплению энергетической безопасности Казахстана.
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