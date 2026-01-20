В Казахстане в рамках нового Налогового кодекса начался переход к сервисной модели оказания государственных услуг, ориентированной на удобство, цифровизацию и сопровождение предпринимателей. Об этом сообщил руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Думан Кансеитов, передает BAQ.KZ.

По его словам, новая модель предполагает отказ от избыточных административных мер и переход к клиентоориентированному формату взаимодействия государства с бизнесом и гражданами.

"Сервисная модель оказания государственных услуг — это современный подход, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг", — отметил Думан Кансеитов.

Одним из ключевых изменений стало внедрение автоматического формирования нулевой налоговой отчетности. В случае если налогоплательщик не представил отчетность в установленный срок и при этом не имеет оборотов, система сформирует нулевую отчетность автоматически. Это позволит избежать выставления уведомлений, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности.

В то же время при выявлении незадекларированных оборотов органами государственных доходов меры ответственности сохраняются. Однако если налогоплательщик самостоятельно выявит доходы и представит дополнительную отчетность, административные санкции применяться не будут.

Еще одно нововведение — сокращение форм налоговой отчетности. Их количество уменьшено более чем на 30 процентов: с 41 до 28 форм, что должно снизить административную нагрузку и затраты бизнеса.

Кроме того, в налоговых органах внедряется институт сервисных групп. Соответствующее Типовое положение утверждено приказом министра финансов. Сервисные группы представляют собой выездные команды сотрудников органов государственных доходов, которые оказывают государственные услуги и информационно-разъяснительную помощь налогоплательщикам, в том числе при заполнении и подаче деклараций.

Поддержка предоставляется лицам с инвалидностью I и II групп, гражданам с длительной временной нетрудоспособностью, пожилым людям старше 80 лет, нуждающимся в уходе, а также жителям отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют сети связи. Заявку на приезд сервисной группы можно подать через единый контакт-центр по номеру 1414.

Переход к сервисной модели направлен на формирование более партнерских отношений между государством и бизнесом, снижение карательных механизмов и повышение качества налогового администрирования.