Новый Налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2026 года и уже в первый месяц вызвал критику со стороны бизнеса и экспертного сообщества. Документ, в частности, сохраняет порог по налогу на добавленную стоимость на уровне 40 млн тенге, предусматривает механизм авансовой уплаты НДС, а совокупная нагрузка на фонд оплаты труда достигает до 42%. По данным партии "Ак жол", при рассмотрении кодекса в Парламенте не были учтены более 100 предложений, касающихся налогового администрирования, камерального контроля и защиты прав предпринимателей.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, когда возможны первые изменения, какие нормы могут быть пересмотрены и с какими проблемами столкнулся малый и средний бизнес спустя месяц после вступления кодекса в силу.

Порог НДС и МРП могут быть пересмотрены

Экономист, финансовый аналитик Айбар Олжай считает, что кардинального пересмотра Налогового кодекса не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных параметров.

– Основные параметры Налогового кодекса не изменятся. Например, показатель в 300 МРП может быть увеличен до 350 МРП. Порог по НДС может вырасти с 40 млн до 45 или 50 млн тенге. Но сама система, ключевая идея и базовые параметры, на мой взгляд, останутся без изменений, – отметил он.

Эксперт также указал на проблемы, связанные с налоговыми вычетами для предпринимателей, работающих в специальном режиме. По его словам, изменения по этому направлению также возможны.

– Скорее всего, эти изменения начнутся уже с марта. Сейчас приведут в порядок Конституцию, а затем займутся Налоговым кодексом, – добавил Айбар Олжай.

Малый и средний бизнес под нагрузкой

Председатель Демократической партии "Ак жол", депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что партия положительно восприняла слова Главы государства о необходимости корректировки Налогового кодекса при наличии обоснованной критики со стороны общества. Он напомнил, что "Ак жол" была единственной фракцией, проголосовавшей против ряда положений кодекса.

– Мы голосовали против и в первом, и во втором чтении, а также после возвращения документа из Сената. Другие фракции нас не поддержали, и Налоговый кодекс был принят. Однако наша работа на этом не закончилась. Президент два-три раза лично вмешивался в обсуждение, и в итоге Правительство было вынуждено учесть два наших предложения. Тем не менее самые острые и принципиальные проблемы до сих пор не решены. С 1 января, после вступления кодекса в силу, средний бизнес, а особенно малый, оказался под серьёзным давлением, – отметил Перуашев.

Он также сообщил, что более 100 предложений фракции, внесённых при обсуждении кодекса в прошлом году, так и не были приняты. Эти инициативы планируется доработать и повторно направить в Правительство.

Какие изменения могут внести в Налоговый кодекс?

В направленном в Правительство письме партия "Ак жол" предлагает в первую очередь повысить порог по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, считая действующий уровень сдерживающим фактором для развития малого и среднего бизнеса.

Отдельный блок предложений касается запрета на налоговые вычеты по B2B-сделкам с плательщиками АСР. В Правительстве эту норму рассматривают как инструмент борьбы с искусственным дроблением бизнеса. Однако в партии подчёркивают, что без чёткого определения самого понятия "дробление", его признаков и адресной ответственности она приводит к наказанию добросовестных предпринимателей за действия отдельных крупных холдингов.

Кроме того, "Ак жол" настаивает на исключении секретных критериев и непрозрачных процедур при налоговом администрировании, указывая на коррупционные риски и невозможность их обжалования из-за отсутствия раскрытия оснований таких решений.

Партия также предлагает отменить действующий порядок признания сделок недействительными, считая, что подобные споры должны рассматриваться исключительно в административных судах.

Критике подверглись и нормы, регулирующие камеральный и сравнительный контроль. По мнению депутатов, действующий порядок допускает немедленное применение обеспечительных мер и нарушает право налогоплательщиков на обжалование.

Среди других предложений – отказ от механизма пилотных проектов, отмена авансовой уплаты НДС через систему e-Tamga, введение единых сроков и порядка обжалования налоговых решений, а также внедрение превентивного подхода при выявлении нарушений с предоставлением предпринимателям месячного срока на их устранение без санкций.

Также предлагается изменить порядок начисления пени, введя её только с момента выставления официального требования об уплате долга, рассмотреть снижение совокупной нагрузки на фонд оплаты труда, которая сегодня достигает 42%, ввести единый социальный платёж и институт налогового омбудсмена.

В письме отмечается, что все изменения в Налоговый кодекс должны быть внесены до 1 июля 2027 года. До этого момента партия предлагает приостановить санкции по спорным нормам сроком на один год, а необходимые поправки ввести в действие с 2027 года.