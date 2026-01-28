С начала 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила и изменения, касающиеся пенсионных накоплений. Эти изменения затрагивают как минимальные и максимальные размеры пенсий, так и порядок инвестирования средств в пенсионных фондах, а также возможность использования накоплений для покупки жилья и досрочного погашения ипотечных кредитов. Реформы направлены на повышение уровня социальной защиты граждан, увеличение доходности пенсионных накоплений и создание более прозрачной и эффективной системы управления средствами будущих пенсионеров. Экономисты отмечают, что корректировка ставок, порогов и инвестиционной стратегии позволит не только обеспечить устойчивость пенсионной системы, но и стимулировать развитие финансового и фондового рынка страны.

В стране на обеспечение 2,5 млн пенсионеров из бюджета выделено 4,262 трлн тенге. BAQ.KZ в Алматы подготовил подробный обзор способов использования пенсионных накоплений, эффективного расходования средств, а также изменений и дополнений в пенсионной системе на 2025 год.

С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличился до 32 360 тенге, а максимальный — до 50 851 тенге. Солидарная пенсия вырастет на 8,5%, что превышает прогнозируемую инфляцию на 2%. Кроме того, работодатели начали перечислять обязательные пенсионные взносы в размере 2,5%, что также повышает будущую пенсию работников.

Как управляются пенсионные активы?

По состоянию на 1 декабря 2024 года общий объём пенсионных активов составил 22 119,93 млрд тенге. Инвестиции пенсионных активов распределены следующим образом:

Государственные ценные бумаги Министерства финансов — 41,29%

Облигации квазигосударственных компаний — 9,19%

Облигации банков — 3,93%

Депозиты Национального банка РК — 3,14%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 1,77%

Микрофинансовые организации — 1,32%

По данным пресс-службы ЕНПФ, пенсионные активы под доверительным управлением:

АО "Jusan Invest" — около 10,36 млрд тенге

АО "Halyk Global Markets" — около 4,67 млрд тенге

АО "BCC Invest" — около 5,37 млрд тенге

АО "Сентрас Секьюритиз" — около 1,77 млрд тенге

АО "Halyk Finance" — более 41,16 млрд тенге

Экономист Айбар Олжай отметил, что пенсионный фонд эффективно управляет активами и обеспечивает годовую доходность.

"Разумеется, используются инвестиционные стратегии. Благодаря этому к концу года вкладчики получают максимально возможный доход. Рост доходности выгоден вкладчикам, а развитие экономики и рынка ценных бумаг крайне важно. Наш рынок — крупнейший в Центральной Азии, и у нас есть потенциал стать основной биржевой площадкой региона. Поэтому необходимо продолжать развивать рынок ценных бумаг и альтернативного финансирования", - рассказал эксперт.

Использование пенсионных накоплений для жилья

Возможность использования пенсионных накоплений для погашения ипотечного долга или покупки жилья без ипотеки была объявлена в 2021 году. В 2024 году поступило 2 855 320 заявок, из которых 1 880 496 были одобрены, и сумма использованных средств превысила 3,7 трлн тенге.

Для погашения ипотеки за счёт пенсионных средств сумма на счёте должна превышать установленный порог достаточности. Узнать, какую сумму можно снять, можно через eGov, eGov Mobile или сайт ЕНПФ – Отбасы. Для входа требуется авторизация через ЭЦП или SMS-пароль. После подтверждения личности приходит справка с указанием общей суммы накоплений, порога достаточности и суммы, превышающей лимит.

Если гражданин хочет расходовать накопления ежемесячно, это возможно, но каждый раз нужно подавать новое заявление. Возможности сразу закрыть задолженность за несколько месяцев не предусмотрено.

Эта схема доступна в Отбасы банке, Altyn, Forte и Bereke. В банках Halyk, Freedom и ЦентрКредит пенсионные средства можно использовать только для частичного или полного погашения задолженности, при этом ежемесячные платежи остаются на стороне клиента.

Пенсионные накопления — не инструмент для молодежи

ЕНПФ сообщил, что порог достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений в 2024 году остаётся без изменений.

Порог достаточности:

20 лет — 3 260 000 тенге

59 лет — 9 670 000 тенге

62 года — 9 890 000 тенге

Экономист Айбар Олжай пояснил, что пенсионный фонд — это не копилка для молодёжи, а инструмент для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии.

"Порог достаточности введён именно для сохранения этой функции и должен быть высоким, чтобы люди использовали деньги в пенсионном возрасте", - говорит он.

Пенсия для граждан без трудового стажа

Согласно статье 209 Социального кодекса РК, при назначении пенсии учитывается трудовой стаж до 1 января 1998 года. Стаж подтверждается трудовой книжкой или архивными документами. В стаж включаются годы профессионального обучения, а также годы службы в армии.

С 1 января 2025 года гражданам с менее чем 10 годами стажа или без стажа назначается базовая пенсия в размере 70% прожиточного минимума, то есть 32 360 тенге. Если стаж более 10 лет, за каждый дополнительный год добавляется 2% от прожиточного минимума.

Почему новые выплаты доступны только родившимся после 1975 года

В Казахстане вступили в силу новые правила выплат по обязательным пенсионным взносам работодателей (ОПВР). Работодатели начали перечислять дополнительные взносы за работников с 1 января 2024 года, и эти средства будут выплачиваться пожизненно после выхода на пенсию.

По закону, гражданам, родившимся после 1975 года, новые выплаты не предусмотрены, поскольку их трудовой стаж до 1998 года отсутствует или недостаточен, и они не могут получать солидарную пенсию.

Пенсионные взносы, удерживаемые из зарплаты или перечисляемые гражданами добровольно, являются личной собственностью. Если гражданин переезжает за границу, он может вывести накопления. В случае смерти средства передаются наследникам.

Пенсионная система Казахстана продолжает развиваться, ориентируясь на долгосрочную финансовую устойчивость и социальную защиту граждан. В 2025 году увеличены минимальные и максимальные пенсии, пересмотрены обязательные взносы работодателей, обновлена инвестиционная стратегия пенсионных фондов, а также сохранена возможность досрочного использования средств для оплаты жилья. Эксперты подчеркивают, что пенсионные накопления — это инструмент обеспечения достойного уровня жизни на пенсии, а не способ быстрого доступа к деньгам в молодом возрасте. Сбалансированное управление активами, прозрачность операций и внедрение современных финансовых инструментов позволят создать надежную систему, способную обеспечить комфортное будущее миллионов казахстанцев, а также стимулировать развитие национального финансового рынка.