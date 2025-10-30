С 1 ноября в Казахстане вступают в силу несколько нововведений, а также ожидаются важные события в разных сферах – от образования и миграции до авиации и жилищных программ. Что ждет страну в ноябре – подробнее в обзоре корреспондента BAQ.KZ

Выходные и праздники

В ноябре праздничных нерабочих дней в Казахстане нет. Поэтому казахстанцы с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать только по субботам и воскресенье – всего 9 дней отдыха в течение месяца.

Тем не менее, ноябрь богат на профессиональные праздники, которые отмечаются независимо от выходных:

- 5 ноября – День внешней разведки;

- 8 ноября – День работников статистики;

- 10 ноября – День работников цифровизации и информационных технологий;

- 15 ноября – День национальной валюты – тенге и профессиональный праздник работников финансовой системы;

- 16 ноября (третья суббота месяца) – День бурильщика;

- 17 ноября (третье воскресенье месяца) – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Погода в ноябре

По данным Казгидромета, ноябрь 2025 года в Казахстане буде холодным и снежным. На большей части страны ожидаются осадки в виде снега, а на юге и юго-западе – дождь со снегом.

В северных, центральных и восточных регионах синоптики прогнозируют частые метели, гололед и туман. В начале месяца температура немного повысится, но затем вновь понизится – специалисты называют это "температурными колебаниями".

Север, центр и восток:

В начале месяца ночью –2…–7°C, днем +2…+10°C. К концу первой декады — похолодание до –12°C ночью и около 0°C днем.

Во второй половине месяца ночью ожидается –15…–20°C, днем –10…–15°C.

Юг и юго-запад:

Ночью –3…–12°C, днем до +18°C. В конце месяца возможны заморозки до –15°C ночью и –5°C днем.

В целом температура в ноябре будет на 1°C выше климатической нормы, а осадков – около нормы, местами немного больше (в частности, в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской областях и области Абай)

Ученики возвращаются в школу

После осенних каникул школьники Казахстана 3 ноября приступят ко второму учебного кварталу.

График каникул в 2025-2026 учебном году:

- I четверть: 27 октября – 2 ноября (осенние каникулы);

- II четверть: до 29 октября (зимние каникулы с 29 декабря по 7 января);

- III четверть: 19-29 марта (весенние каникулы);

- Дополнительные каникулы для 1 классов – 9-15 февраля;

- IV четверть – 8 недель.

Упрощение регистрации мигрантов

До 1 ноября 2025 года в Казахстане будет запущена Единая цифровая платформа учета миграционных процессов. Она объединит все процедуры в одном сервисе и упростит взаимодействие между государственными органами и приезжими.

По словам министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, новая модель позволит заранее знать цель визита мигранта, автоматизировать проверки и прогнозировать миграционные потоки.

"Система позволит сократить количество процедур на 60-70%, устранить дублирование и повысить прозрачность. Это значительно облегчит работу государственных органов", — отметил министр.

Новые возможности для получения жилья

В ноябре стартует выдача кредитов по ипотечным программам "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер", объем финансирования которых увеличен до 500 млрд тенге. Ранее правительство одобрило меры поддержки жилищного кредитования.

"Сейчас рассматриваются два варианта: либо объявить новый конкурс по приему заявок, либо предоставить возможность тем, кто уже участвовал весной, но не прошел отбор", — сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Новые авиарейсы

Авиакомпания Qazaq Air в ноябре запускает два международных направления:

- с 7 ноября – прямые рейсы из Астаны в Самарканд (дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям);

- с 10 ноября – рейсы из Астаны в Бишкек (по понедельникам и четвергам).

Прием заявок на субсидируемые рабочие места

С 1 ноября по 31 декабря 2025 года работадатели смогут подать заявки на организацию субсидируемых рабочих мест на 2026 год. Заявки принимают в электронном формате через цифровую платформу "Электронная биржа труда" (Enbek.kz)

Прием документов в магистратуру и докторантуру

С 28 октября по 10 ноября в Казахстане проходит прием документов в магистратуру и докторантуру.

Информация о месте и времени тестирования будет опубликована в личных кабинетах поступающих на сайте app.testcenter.kz:

Для магистратуры – 14 ноября;

Для докторантуры – 27 ноября.

Стоимость тестирования:

Магистратура – 14 693 тенге;

Докторантура – 21 072 тенге.

Президент Казахстана приглашен в Вашингтон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение принять участие в саммите "Центральная Азия – США", который пройдет 6 ноября в Вашингтоне.

Глава государства отметил, что инициатива Трампа "поднята своевремнно" и подчеркнул приверженность президента США традиционнымм ценностям, разумному подходу во внутренней политике и стремлению к миру и безопасности.

Спортивные события: "Кайрат" против "Интера" и "Копенгагена"

Алматинский клуб "Кайрат" проведет в ноябре два звездных матча в Европе:

- 6 ноября против миланского "Интера" на легендарном стадионе "Сан-Сиро" (начало в 01:00 по времени Астаны);

- 26 ноября – против датского "Копенгагена".