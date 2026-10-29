Какие изменения ждут казахстанцев в ноябре 2026 года

В ноябре казахстанцев ожидает ряд важных событий и возможных изменений. Школьники вернутся за парты после осенних каникул, продолжится подготовка к внеочередным выборам депутатов маслихатов. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы внедрения системы биометрической идентификации пассажиров в аэропорту Астаны и повышения социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца. Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в ноябре и какой погоды стоит ожидать – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Сколько дней отдохнут казахстанцы в ноябре

В ноябре 2026 года в Казахстане нет государственных праздников. Поэтому для граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, выходными будут субботы и воскресенья.

Всего в ноябре предусмотрено 9 выходных дней.

Профессиональные праздники в ноябре

Согласно приказу исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 17 ноября 2023 года № 480, в ноябре отмечаются следующие профессиональные праздники:

5 ноября – День внешней разведки;

8 ноября – День статистики;

10 ноября – День работников цифровизации и информационных технологий;

15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы Республики Казахстан;

третье воскресенье ноября – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

третья суббота ноября – День буровика.

Школьники вернутся за парты

Осенние каникулы в 2026 году продлятся с 26 октября по 1 ноября. Школьники вернутся к занятиям 2 ноября.

Вторая четверть продлится восемь учебных недель. Зимние каникулы начнутся 28 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года. Их продолжительность составит 14 дней.

Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные семидневные каникулы с 8 по 14 февраля 2027 года.

Третья четверть продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы пройдут с 22 по 28 марта 2027 года.

Четвертая четверть будет состоять из восьми учебных недель, а учебный год завершится 25 мая 2027 года.

Какой будет погода в ноябре?

По прогнозу «Казгидромета», в ноябре в ряде регионов Казахстана возможны сильный ветер, метели, гололед и туман.

Во второй половине месяца ожидается усиление морозов. При вторжении холодных воздушных масс температура воздуха может понизиться:

на севере, в центре и на востоке страны – ночью до –15-24°C, днем до –7-12°C;

в западных регионах и южной половине Казахстана – ночью до –3…–15°C, днем до 0-7°C.

При поступлении теплых воздушных масс из Средней Азии и Средиземноморья дневная температура может повыситься:

на большей части территории страны – до +3-8°C;

в южных регионах – до +8-15°C.

В целом средняя температура воздуха в ноябре на большей части территории Казахстана ожидается в пределах климатической нормы.

На крайнем западе страны температура может быть на 1°C выше нормы, а в горных и предгорных районах юга и юго-востока – на 1°C ниже.

Такой прогноз касается Туркестанской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также южных районов Жамбылской и Алматинской областей.

Количество осадков на большей части территории Казахстана ожидается близким к климатической норме.

В отдельных районах северо-запада и северо-востока страны прогнозируется больше осадков, чем обычно. В их числе Западно-Казахстанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, восток Акмолинской области, северо-запад Атырауской и Актюбинской областей, а также крайние северные районы Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

В южных регионах страны, а также на крайнем юге Карагандинской и Улытауской областей осадков может выпасть меньше нормы.

В Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов

29 ноября 2026 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции после консультаций с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

По данным председателя Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, выдвижение кандидатов началось 14 октября и завершилось 27 октября в 18:00.

Регистрация кандидатов должна завершиться 1 ноября в 18:00.

Предвыборная агитация будет проводиться со 2 по 27 ноября.

28 ноября – день тишины. В этот день проведение предвыборной агитации запрещено.

Голосование состоится 29 ноября. Итоги выборов должны быть подведены не позднее 3 декабря.

По данным Центральной избирательной комиссии, на предстоящих выборах планируется избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов.

В частности, будут избраны:

668 депутатов в 20 областных маслихатов;

626 депутатов в 38 городских маслихатов;

2 153 депутата в 170 районных маслихатов.

В аэропорту Астаны могут внедрить биометрическую идентификацию пассажиров

Министерство транспорта Казахстана планирует реализовать пилотный проект по внедрению системы биометрической идентификации пассажиров с использованием искусственного интеллекта в аэропорту Астаны.

Проект направлен на совершенствование процесса обслуживания пассажиров.

Ожидается, что внедрение биометрической идентификации позволит сократить время обслуживания, упростить прохождение предполетных процедур и повысить уровень безопасности в аэропорту.

Проект находится на общественном обсуждении до 4 ноября 2026 года.

Социальные выплаты могут вырасти на 8,5%

В Казахстане с 1 января 2027 года планируется повысить на 8,5% социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

Для этого Министерство труда и социальной защиты населения разработало соответствующий проект постановления Правительства.

Документ вынесен на общественное обсуждение до 2 ноября 2026 года.