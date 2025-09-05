В Казахстане в сфере объединений собственников имущества (ОСИ) появилось новое явление - бухгалтерию начинают переводить на аутсорсинг, передаёт BAQ.kz До сих пор ОСИ традиционно нанимали бухгалтера в штат, однако такая система требует значительных затрат и не всегда обеспечивает прозрачность.

Штатный бухгалтер обходится дороже, чем кажется на первый взгляд. К его зарплате прибавляются налоги и расходы на рабочее место - компьютер, интернет, офис.

"Если бухгалтер получает 150 тысяч тенге, то еще около 60 тысяч ежемесячно приходится отдавать на налоговые обязательства. Для ОСИ это немалые деньги", – отметила бухгалтер Акмарал Ильясова, работающая с несколькими объединениями.

По ее словам, аутсорсинг позволяет снять эти затраты и при этом делает процесс учета более прозрачным.

"Мы видим, что жильцы хотят понимать, куда уходят их деньги. При аутсорсинге накопительный счет ведется отдельно, и средства могут быть использованы только по решению собрания. Это исключает нецелевые траты и повышает доверие", – подчеркнула она.

Еще одним преимуществом называют то, что аутсорсинговая команда обеспечивает бесперебойность работы. В отличие от штатного бухгалтера, который может уйти в отпуск или на больничный, в таком формате всегда есть несколько специалистов, которые ведут учет и отслеживают изменения законодательства.

Эксперт отмечает, что до сих пор на рынке ОСИ в Казахстане подобных предложений почти не встречалось. Поэтому аутсорсинг рассматривают как новшество, которое может изменить привычную систему управления жилыми комплексами и стать альтернативой старым практикам, унаследованным от КСК.

Напомним, сегодня в Астане прошел форум, посвящённый управлению жилищным фондом