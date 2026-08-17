В Жамбылской области продолжается реконструкция ирригационных сетей. На сэкономленные средства в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития Министерство водных ресурсов и ирригации проводит работы по бетонированию 14 каналов.

Общая протяженность каналов составляет 85,5 км. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 13 каналах: «Самбет», «Байзак», «Жамбыл», «Куат», «Куат правобережный», «Куат левобережный», «Исмаил», «Бошакай», «Бошакай-1», «Бошакай-2», «Саза», «Саза нижний» и «Айтак».

По информации ведомства, их общая протяженность составляет около 80 км.

Что планируется дальше

Кроме того, в Байзакском районе разработана проектно-сметная документация еще по 17 каналам общей протяженностью 85,3 км.

Начать строительно-монтажные работы на пяти из них планируется до конца текущего года.

Сколько уже реконструировали

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, с 2019 по 2025 год были завершены 46 проектов. В их рамках реконструировали 532 км каналов.

«В текущем году планируется завершить еще пять действующих проектов», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

Работы направлены на обновление ирригационной инфраструктуры и повышение эффективности использования воды.