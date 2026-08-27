Какие кражи чаще регистрируют в Казахстане: названы регион
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Количество зарегистрированных краж в Казахстане за последнее десятилетие сократилось почти в девять раз. Если в 2015 году в стране зарегистрировали 208,9 тыс. таких правонарушений, включая скотокрадство, то по итогам 2025 года – 24,3 тыс. Как изменилась статистика и какие виды краж сегодня встречаются чаще всего, рассказывает BAQ.KZ.
Почему количество краж снизилось
По данным Finprom, в первые годы рассматриваемого периода доля краж в общей структуре зарегистрированных уголовных правонарушений, напротив, увеличивалась. В 2015 году на них приходилось 54% всех правонарушений, в 2016-м – 59,6%, в 2017-м – 61%, а к 2019 году показатель достиг 74%.
При этом общее количество краж постепенно сокращалось. Рост их доли объяснялся тем, что другие виды уголовных правонарушений уменьшались еще быстрее.
Перелом произошел в 2020 году. Количество зарегистрированных краж сократилось в 2,6 раза – со 180,2 тыс. до 70 тыс. случаев. Их доля в общей структуре правонарушений снизилась с 74% до 43%.
Этот период совпал с пандемией и введением ограничений на передвижение. В Алматы снижение преступности в тот период, в частности, связывали с усилением карантинных мер, установкой дополнительных постов и увеличением числа патрулей.
После этого количество краж уже не возвращалось к прежнему уровню.
В 2021 году было зарегистрировано 59,8 тыс. краж, в 2022-м – 60,7 тыс., в 2023-м – 44,2 тыс., в 2024-м – 31,6 тыс., а в 2025 году – 24,3 тыс.
Таким образом, за 2022–2025 годы количество зарегистрированных краж уменьшилось в 2,5 раза. Их доля в общей структуре уголовных правонарушений по итогам 2025 года составила 19,6%.
Какие кражи встречаются чаще
Сокращение коснулось практически всех основных видов краж.
В 2017 году в Казахстане зарегистрировали 42,2 тыс. краж сотовых телефонов. К 2025 году их число снизилось до 4,9 тыс.
Квартирных краж за тот же период стало меньше с 38 тыс. до 1,9 тыс. случаев. Количество краж скота сократилось с 6,4 тыс. до 1 тыс., а краж автотранспорта – примерно с 700 до 100 случаев.
При этом скотокрадство с 2020 года учитывается как отдельный состав уголовного правонарушения. Статья 188-1 «Скотокрадство» была введена в Уголовный кодекс РК законом от 27 декабря 2019 года и начала действовать с января 2020 года.
В представленных данных кражи и скотокрадство объединены, что позволяет сравнивать общую динамику за длительный период.
Снижается ли число краж в 2026 году
Тенденция сохраняется и в текущем году.
За январь–июль 2026 года в Казахстане зарегистрировали 67,2 тыс. уголовных правонарушений всех видов – на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Количество краж, включая скотокрадство, снизилось на 16,1% – с 14,7 тыс. до 12,3 тыс. случаев. Их доля в общей структуре зарегистрированных уголовных правонарушений уменьшилась с 19,2% до 18,3%.
Особенно заметно сократилось количество квартирных краж – на 25,4%, с 1,1 тыс. до 825 случаев.
Краж сотовых телефонов стало меньше на 22,3% – 2,4 тыс. случаев против 3 тыс. годом ранее.
Количество краж скота снизилось на 12,8% – с 506 до 441 случая.
Исключением стали кражи автотранспорта. Их количество увеличилось с 30 до 31 случая. Однако при столь небольшом количестве зарегистрированных правонарушений говорить о существенном росте не приходится.
Почему угон не считается кражей
Кражу автомобиля в уголовной статистике не следует путать с угоном.
Кража предполагает хищение транспортного средства. В то же время неправомерное завладение автомобилем без цели хищения квалифицируется отдельно – по статье 200 Уголовного кодекса РК.
Поэтому приведенная статистика краж автотранспорта не включает случаи угонов без цели хищения.
Что говорит МВД
Схожую динамику МВД РК отмечало и по итогам первого полугодия 2026 года.
По данным ведомства, количество краж сократилось на 16,4%, а число случаев скотокрадства – на 15,8%. Раскрываемость краж достигла 73%.
За совершение таких правонарушений были задержаны более 5 тыс. человек, пресечена деятельность около 600 преступных групп.
В рамках борьбы со скотокрадством задержали 119 человек и пресекли деятельность 28 преступных групп.
В каких регионах крадут чаще
За январь-июль 2026 года больше всего краж зарегистрировали в Алматы – 2,8 тыс. случаев.
На втором месте находится Астана – 1,7 тыс. Далее идут Алматинская область – 927 случаев, Карагандинская – 723 и Костанайская – 614.
Таким образом, на Алматы и Астану в совокупности пришлось 36,6% всех зарегистрированных в стране краж.
Где доля краж самая высокая
Доля краж в общей структуре уголовных правонарушений заметно различается по регионам.
Наибольший показатель за январь–июль 2026 года зафиксирован в Алматы – 23,2%.
Также высокая доля отмечена в Карагандинской области – 22,5%, Костанайской – 22,3%, Акмолинской – 20,9%, Абайской и Жетысуской областях – по 20,5%.
Самый низкий показатель отмечен в Мангистауской области – 6,3%.
В Туркестанской области доля краж составила 10,2%, в Кызылординской – 11%, в Атырауской – 13,7%.
В среднем по стране на кражи пришлось 18,3% всех зарегистрированных уголовных правонарушений.
Где чаще крадут телефоны
География отдельных видов краж также различается.
За семь месяцев 2026 года в Алматы зарегистрировали 650 краж сотовых телефонов – 27,4% от общего количества таких правонарушений по стране.
Далее идут Алматинская область – 215 случаев, Астана – 194, Шымкент – 157 и Актюбинская область – 146.
Где чаще совершают квартирные кражи
Лидером по количеству квартирных краж стала Алматинская область. За январь–июль там зарегистрировали 188 случаев – 22,8% от общего числа по Казахстану.
В Алматы зафиксировали 97 квартирных краж, в Шымкенте – 54, Костанайской области – 52, Абайской – 49.
Где чаще крадут скот
Больше всего случаев скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области – 77.
В Туркестанской области зафиксировали 54 таких правонарушения, в Жетысуской – 50.
В совокупности на эти три региона пришлось 41% всех зарегистрированных краж скота в Казахстане.
Одной из проблем остается бесконтрольный выпас животных. По данным МВД, в 2024 году более половины случаев скотокрадства было совершено с вольного выпаса.
Что с кражами автомобилей
Кражи автотранспорта остаются относительно редким видом правонарушений.
За семь месяцев 2026 года по всей стране зарегистрировали 31 случай. По пять пришлись на Астану и Алматинскую область, по четыре – на Алматы, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области.
При таком небольшом количестве случаев изменение всего на несколько эпизодов может существенно повлиять на процентную динамику. Поэтому сравнивать регионы по этому показателю следует с осторожностью.
В целом многолетняя тенденция остается неизменной: количество зарегистрированных краж в Казахстане продолжает снижаться. При этом структура таких правонарушений заметно отличается в зависимости от региона. В крупных городах чаще регистрируются кражи телефонов и имущества, тогда как скотокрадство в большей степени характерно для отдельных областей.
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