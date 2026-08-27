Почему количество краж снизилось

По данным Finprom, в первые годы рассматриваемого периода доля краж в общей структуре зарегистрированных уголовных правонарушений, напротив, увеличивалась. В 2015 году на них приходилось 54% всех правонарушений, в 2016-м – 59,6%, в 2017-м – 61%, а к 2019 году показатель достиг 74%.

При этом общее количество краж постепенно сокращалось. Рост их доли объяснялся тем, что другие виды уголовных правонарушений уменьшались еще быстрее.

Перелом произошел в 2020 году. Количество зарегистрированных краж сократилось в 2,6 раза – со 180,2 тыс. до 70 тыс. случаев. Их доля в общей структуре правонарушений снизилась с 74% до 43%.

Этот период совпал с пандемией и введением ограничений на передвижение. В Алматы снижение преступности в тот период, в частности, связывали с усилением карантинных мер, установкой дополнительных постов и увеличением числа патрулей.

После этого количество краж уже не возвращалось к прежнему уровню.

В 2021 году было зарегистрировано 59,8 тыс. краж, в 2022-м – 60,7 тыс., в 2023-м – 44,2 тыс., в 2024-м – 31,6 тыс., а в 2025 году – 24,3 тыс.

Таким образом, за 2022–2025 годы количество зарегистрированных краж уменьшилось в 2,5 раза. Их доля в общей структуре уголовных правонарушений по итогам 2025 года составила 19,6%.

Какие кражи встречаются чаще

Сокращение коснулось практически всех основных видов краж.

В 2017 году в Казахстане зарегистрировали 42,2 тыс. краж сотовых телефонов. К 2025 году их число снизилось до 4,9 тыс.

Квартирных краж за тот же период стало меньше с 38 тыс. до 1,9 тыс. случаев. Количество краж скота сократилось с 6,4 тыс. до 1 тыс., а краж автотранспорта – примерно с 700 до 100 случаев.

При этом скотокрадство с 2020 года учитывается как отдельный состав уголовного правонарушения. Статья 188-1 «Скотокрадство» была введена в Уголовный кодекс РК законом от 27 декабря 2019 года и начала действовать с января 2020 года.

В представленных данных кражи и скотокрадство объединены, что позволяет сравнивать общую динамику за длительный период.

Снижается ли число краж в 2026 году

Тенденция сохраняется и в текущем году.

За январь–июль 2026 года в Казахстане зарегистрировали 67,2 тыс. уголовных правонарушений всех видов – на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Количество краж, включая скотокрадство, снизилось на 16,1% – с 14,7 тыс. до 12,3 тыс. случаев. Их доля в общей структуре зарегистрированных уголовных правонарушений уменьшилась с 19,2% до 18,3%.

Особенно заметно сократилось количество квартирных краж – на 25,4%, с 1,1 тыс. до 825 случаев.

Краж сотовых телефонов стало меньше на 22,3% – 2,4 тыс. случаев против 3 тыс. годом ранее.

Количество краж скота снизилось на 12,8% – с 506 до 441 случая.

Исключением стали кражи автотранспорта. Их количество увеличилось с 30 до 31 случая. Однако при столь небольшом количестве зарегистрированных правонарушений говорить о существенном росте не приходится.

Почему угон не считается кражей

Кражу автомобиля в уголовной статистике не следует путать с угоном.

Кража предполагает хищение транспортного средства. В то же время неправомерное завладение автомобилем без цели хищения квалифицируется отдельно – по статье 200 Уголовного кодекса РК.

Поэтому приведенная статистика краж автотранспорта не включает случаи угонов без цели хищения.

Что говорит МВД

Схожую динамику МВД РК отмечало и по итогам первого полугодия 2026 года.

По данным ведомства, количество краж сократилось на 16,4%, а число случаев скотокрадства – на 15,8%. Раскрываемость краж достигла 73%.

За совершение таких правонарушений были задержаны более 5 тыс. человек, пресечена деятельность около 600 преступных групп.

В рамках борьбы со скотокрадством задержали 119 человек и пресекли деятельность 28 преступных групп.

В каких регионах крадут чаще

За январь-июль 2026 года больше всего краж зарегистрировали в Алматы – 2,8 тыс. случаев.

На втором месте находится Астана – 1,7 тыс. Далее идут Алматинская область – 927 случаев, Карагандинская – 723 и Костанайская – 614.

Таким образом, на Алматы и Астану в совокупности пришлось 36,6% всех зарегистрированных в стране краж.

Где доля краж самая высокая

Доля краж в общей структуре уголовных правонарушений заметно различается по регионам.

Наибольший показатель за январь–июль 2026 года зафиксирован в Алматы – 23,2%.

Также высокая доля отмечена в Карагандинской области – 22,5%, Костанайской – 22,3%, Акмолинской – 20,9%, Абайской и Жетысуской областях – по 20,5%.

Самый низкий показатель отмечен в Мангистауской области – 6,3%.

В Туркестанской области доля краж составила 10,2%, в Кызылординской – 11%, в Атырауской – 13,7%.

В среднем по стране на кражи пришлось 18,3% всех зарегистрированных уголовных правонарушений.

Где чаще крадут телефоны

География отдельных видов краж также различается.

За семь месяцев 2026 года в Алматы зарегистрировали 650 краж сотовых телефонов – 27,4% от общего количества таких правонарушений по стране.

Далее идут Алматинская область – 215 случаев, Астана – 194, Шымкент – 157 и Актюбинская область – 146.

Где чаще совершают квартирные кражи

Лидером по количеству квартирных краж стала Алматинская область. За январь–июль там зарегистрировали 188 случаев – 22,8% от общего числа по Казахстану.

В Алматы зафиксировали 97 квартирных краж, в Шымкенте – 54, Костанайской области – 52, Абайской – 49.

Где чаще крадут скот

Больше всего случаев скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области – 77.

В Туркестанской области зафиксировали 54 таких правонарушения, в Жетысуской – 50.

В совокупности на эти три региона пришлось 41% всех зарегистрированных краж скота в Казахстане.

Одной из проблем остается бесконтрольный выпас животных. По данным МВД, в 2024 году более половины случаев скотокрадства было совершено с вольного выпаса.

Что с кражами автомобилей

Кражи автотранспорта остаются относительно редким видом правонарушений.

За семь месяцев 2026 года по всей стране зарегистрировали 31 случай. По пять пришлись на Астану и Алматинскую область, по четыре – на Алматы, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области.

При таком небольшом количестве случаев изменение всего на несколько эпизодов может существенно повлиять на процентную динамику. Поэтому сравнивать регионы по этому показателю следует с осторожностью.

В целом многолетняя тенденция остается неизменной: количество зарегистрированных краж в Казахстане продолжает снижаться. При этом структура таких правонарушений заметно отличается в зависимости от региона. В крупных городах чаще регистрируются кражи телефонов и имущества, тогда как скотокрадство в большей степени характерно для отдельных областей.