  Какие культурные события ждут туристов в Казахстане в апреле

Какие культурные события ждут туристов в Казахстане в апреле

Ожидаются 55 крупных культурно-туристических мероприятий.

Сегодня 2026, 03:29
BAQ.kz Сегодня 2026, 03:29
Фото: BAQ.kz

В апреле Казахстан пригласит туристов на ряд крупных событий, объединяющих литературу, ремёсла и современные технологии, передает BAQ.kz.

Страна будет принимать как казахстанцев, так и иностранных гостей.

  • 22–26 апреля, Астана — международная книжная выставка Eurasian Book Fair. Посетителей ждут презентации новых книг, встречи с авторами и образовательные сессии.
  • 23–24 апреля, Жамбылская область — этнокультурный фестиваль «Тараз – город ремесленников». Гости смогут пройтись по улице мастеров, принять участие в мастер-классах и познакомиться с уникальными изделиями народных умельцев.
  • 26 апреля, Костанайская область — первый семейный технофестиваль TechTrail Qostanai. Программа включает инженерные квесты, интерактивные лаборатории и экскурсии на производственные предприятия.

В этом году по всей стране планируется 55 крупных культурно-туристических мероприятий. Туристам советуют заранее планировать поездки и выбирать события по интересам.

