В апреле Казахстан пригласит туристов на ряд крупных событий, объединяющих литературу, ремёсла и современные технологии, передает BAQ.kz

Страна будет принимать как казахстанцев, так и иностранных гостей.

22–26 апреля, Астана — международная книжная выставка Eurasian Book Fair. Посетителей ждут презентации новых книг, встречи с авторами и образовательные сессии.

23–24 апреля, Жамбылская область — этнокультурный фестиваль «Тараз – город ремесленников». Гости смогут пройтись по улице мастеров, принять участие в мастер-классах и познакомиться с уникальными изделиями народных умельцев.

26 апреля, Костанайская область — первый семейный технофестиваль TechTrail Qostanai. Программа включает инженерные квесты, интерактивные лаборатории и экскурсии на производственные предприятия.

В этом году по всей стране планируется 55 крупных культурно-туристических мероприятий. Туристам советуют заранее планировать поездки и выбирать события по интересам.