С 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная маркировка всех лекарственных средств, произведённых после этой даты. Эта мера направлена на повышение прозрачности и контроль качества медикаментов. Однако не все препараты подлежат обязательной маркировке и прослеживаемости, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Едином операторе маркировки и прослеживаемости товаров "Tanba", на сегодня биологически активные добавки (БАДы) и медицинские изделия не включены в перечень обязательных к маркировке товаров. Для этих категорий товаров требования по нанесению Data Matrix кода пока не применяются, и отсутствие маркировки на упаковках не считается нарушением.

Кроме того, в период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2024 года маркировке подлежали только 90 наименований лекарственных средств. Для них прослеживаемость была не обязательна, поэтому информация о движении таких препаратов в системе может быть ограничена.

Покупателям рекомендуется при покупке лекарств обращать внимание на наличие Data Matrix кода и при возникновении сомнений использовать мобильное приложение Naqty Onim для проверки. В случае, если лекарство, произведённое после 1 июля 2024 года, не имеет маркировки или информации о прослеживаемости, граждане могут сообщить о нарушении через приложение.

В настоящее время ведётся работа по расширению перечня лекарственных средств и товаров, подлежащих маркировке. В частности, пилотные проекты по маркировке биологически активных добавок и медицинских изделий находятся в стадии реализации.