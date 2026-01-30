В Министерстве сельского хозяйства РК рассматривают возможность расширения мер поддержки для молодых и начинающих фермеров, которые получают сельскохозяйственные земли. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, вопрос дополнительной поддержки молодых фермеров активно обсуждается в ведомстве в течение последнего года, в том числе совместно с коллегами из других государственных органов.

– Мы предлагали предусмотреть дополнительные конкурсные баллы для молодых фермеров при распределении земельных участков. Эти предложения вносились в рамках законопроекта, однако на сегодняшний день они всё ещё находятся на стадии обсуждения, – сообщил Темиржанов.

Он отметил, что государство уже оказывает значительную финансовую поддержку аграрному сектору, в том числе через действующие программы.

– Сегодня государство проводит беспрецедентную за последние годы финансовую поддержку сельского хозяйства. В том числе реализуются программы, такие как “Ауыл аманаты”, которые направлены именно на поддержку молодых и начинающих фермеров, – пояснил представитель МСХ.

При этом в министерстве подчеркнули, что предложения о предоставлении дополнительных преференций при конкурсах на землю пока не утверждены и продолжают обсуждаться на экспертном и межведомственном уровнях.

В МСХ также уточнили, что все новые меры поддержки будут приниматься с учётом уже действующих инструментов финансирования и возможностей бюджета.