День Независимости Казахстана — один из важнейших государственных праздников, ознаменовавший начало нового этапа в истории страны. В преддверии этой даты и в сами праздничные дни по всей республике проходит череда торжественных мероприятий. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

В Шымкенте в Shymkent City Mall 16 декабря запланирована праздничная программа: для гостей подготовят специальное шоу в честь праздника.

В Костанайской области пройдут тематические встречи с общественными деятелями, лекции и выставки. Также запланирована церемония возложения цветов к памятникам Ахмету Байтурсынову и Мыржакыпу Дулатову.

В Карагандинской области ко Дню независимости состоятся культурные и спортивные мероприятия — выставки, лекции, круглые столы, концерты. Уже прошли конкурсы на знание государственного языка "Мемлекеттік тіл – менің тілім" и чтецов "Тұғырың биік болсын, туған елім", а также фестиваль патриотической песни "Алаштың аманаты – бүгінгі Тәуелсіздік", посвящённый 108-летию партии "Алаш".

В Павлодарской области в доме-музее Павла Васильева запланированы книжно-иллюстративная экспозиция и познавательная игра, посвящённые Дню независимости. В этот же день в Казахском музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймаутова покажут спектакль "Оян, қазақ… Ойлан, қазақ".

В области Абай в городах и районах региона накануне Дня независимости прошло около 100 памятных, познавательных, научно-экспертных, образовательных, социальных и благотворительных мероприятий. 16 декабря запланирована церемония возложения цветов к памятнику Кайрата Рыскулбекова.

В Акмолинской области накануне праздника открылся современный многофункциональный спорткомплекс Kokshe Arena. 16 декабря в 10:00 состоится возложение цветов к монументу "Тәуелсіздік".

В Мангистауской области ко Дню независимости запланирована серия культурных и спортивных событий. 16 декабря также пройдёт церемония возложения цветов к памятнику Тобанияза Әлниязулы.

В Алматы состоится традиционная церемония возложения цветов к монументу Независимости на площади Республики и памятнику "Тәуелсіздік таңы" с участием руководства города, депутатов городского маслихата, членов Общественного совета, участников событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и городской молодёжи. 17 декабря во всех восьми районах города будет организован поминальный обед в память о жертвах событий декабря 1986 года.

В Астане в клубе Archer пройдёт Открытый кубок Астаны по стрельбе из лука. В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова покажут спектакль "Скакун".