На столичном стадионе "Астана Арена" 15 ноября состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением такого крупного спортивного события движение транспорта будет временно ограничено на участках в районе велотрека "Сарыарка" и спорткомплекса "Алау". Ограничения коснутся отдельных направлений со стороны проспектов Кабанбай батыра и Туран.

"Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка будет задействовано около 3300 сотрудников органов внутренних дел. Также организованы меры по сопровождению и контролю за иностранными болельщиками и гостями мероприятия", - говорится на сайте акимата.

Кроме того, для удобства болельщиков к месту проведения матча будут организованы автобусы, отправляющиеся со следующих точек сбора:

1. Парковка мечети "Хазрет Султан";

2. Парковка "Столичный цирк";

3. Парковка "Бас мешіт";

4. Парковка "Центральный парк";

5. Парковка спортивного комплекса "Казахстан".

Движение автобусов начнется с 16:00.

Призываем болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.