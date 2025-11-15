Какие меры безопасности ожидаются в Астане на время матча Казахстан - Бельгия
К месту проведения матча будут организованы автобусы.
На столичном стадионе "Астана Арена" 15 ноября состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В связи с проведением такого крупного спортивного события движение транспорта будет временно ограничено на участках в районе велотрека "Сарыарка" и спорткомплекса "Алау". Ограничения коснутся отдельных направлений со стороны проспектов Кабанбай батыра и Туран.
"Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка будет задействовано около 3300 сотрудников органов внутренних дел. Также организованы меры по сопровождению и контролю за иностранными болельщиками и гостями мероприятия", - говорится на сайте акимата.
Кроме того, для удобства болельщиков к месту проведения матча будут организованы автобусы, отправляющиеся со следующих точек сбора:
1. Парковка мечети "Хазрет Султан";
2. Парковка "Столичный цирк";
3. Парковка "Бас мешіт";
4. Парковка "Центральный парк";
5. Парковка спортивного комплекса "Казахстан".
Движение автобусов начнется с 16:00.
Призываем болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.
