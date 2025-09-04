Какие меры безопасности внедрили на руднике "Жомарт" в области Улытау
Сегодня, 18:07
Съемочная группа BAQ.kz продолжает работать в области Улытау, чтобы показать какие условия молодым специалистам предлагают предприятия горнорудного кластера. На сей раз журналисты спустились под землю на руднике "Жомарт". Как устроен труд горняков? Какие технологии используют для добычи меди? И сколько можно заработать, осваивая полезную для страны профессию? Подробности в специальном репортаже.
