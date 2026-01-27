Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве сообщила о создании рабочей группы, которая изучает международный опыт для защиты детей от противоправного контента, передает BAQ.KZ.

"В Министерстве просвещения создана рабочая группа. Чтобы защитить детей от противоправного контента - есть подходы. Многие страны уже закрепили такие меры законодательно, поэтому этот вопрос остается открытым. Он будет обсуждаться с обществом, в том числе с родительским и педагогическим сообществом, а также с вами (СМИ-прим.редакцией) Поэтому вопрос до сих пор открыт", - сказала министр.

По её словам, в первую очередь планируется ввести регистрацию SIM-карт для детей — это рассматривается как первый подход. Второй подход предусматривает возможность для родителей видеть, какой противоправный контент просматривает ребенок до 14 лет.

Она также отметила, что в школах уже есть предметы по цифровизации, включая медиаграмотность, и в рамках этих занятий детям объясняют принципы безопасного и грамотного поведения в цифровом пространстве.

Кроме того, по её словам, вопрос возможных ограничений для детей в соцсетях требует обсуждения с медиа- и родительским сообществом. В министерстве создана рабочая группа, поэтому тема остается открытой. После того как группа соберется и выработает решение, об этом сообщат дополнительно.