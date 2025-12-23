Все реализуемые и планируемые промышленные проекты в Костанайской области изначально направлены на создание рабочих мест для молодежи. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов, выступая на брифинге, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, открытие заводов и фабрик сопровождается системной подготовкой кадров, чтобы региональные предприятия были обеспечены специалистами за счет местной молодежи.

"Все открывающиеся заводы и фабрики должны быть обеспечены рабочими местами, прежде всего за счет молодежи. Все, что сегодня делается в области, делается именно для молодежи. Я в своем выступлении показывал, какие заводы и фабрики уже открываются и какие крупные проекты еще будут реализовываться в ближайшее время", — отметил Кумар Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что особый акцент делается на развитии машиностроения и целевой подготовке специалистов. В этой работе задействованы колледжи области, которые обучают студентов под конкретные запросы предприятий.

Отдельно аким остановился на вопросах социальной поддержки, включая обеспечение жильем и развитие инфраструктуры.

"У нас уже третий год ведется комплексная работа по обеспечению жильем. Мы выделяем средства из бюджета, плюс крупные предприятия направляют собственные ресурсы. Буквально накануне было принято решение о снижении ипотечной ставки до 5 процентов, и на сегодняшний день уже приобретено 344 квартиры. Эта работа будет продолжаться", — сказал Кумар Аксакалов.

Параллельно в регионе строятся спортивные и социальные объекты, что должно способствовать закреплению молодежи и повышению качества жизни.