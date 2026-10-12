Какие металлы Казахстан планирует поставлять в Бельгию, рассказал глава «Самрук-Қазына»

Казахстан уже экспортирует в Бельгию титан, сурьму и молибден, а теперь ведет переговоры о поставках галлия, алюминия и меди. Кроме того, страны рассматривают возможности расширения сотрудничества в сфере портовой инфраструктуры на Каспии. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту BAQ.KZ рассказал председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Какие металлы Казахстан поставляет в Бельгию

На фоне государственного визита Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан стороны обсуждают перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Одним из ключевых направлений остаются критически важные минералы и металлы, востребованные в промышленности.

По словам Нурлана Жакупова, Казахстан располагает значительным потенциалом для увеличения поставок минерального сырья на бельгийский рынок.

«Из данного списка Казахстан производит 24 типа минералов. И мы уже поставляем в Бельгию такие металлы, как титан, сурьма и молибден. Также ведутся переговоры с бельгийскими партнерами по поставкам на их рынок таких металлов, как галлий, алюминий и медь», – сообщил глава фонда.

Таким образом, Казахстан рассчитывает расширить номенклатуру экспортируемой продукции. При этом речь пока идет о переговорах: конкретные объемы и сроки возможных новых поставок Жакупов не уточнил.

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Бельгийский опыт для казахстанских портов на Каспии

Еще одним перспективным направлением сотрудничества остается развитие морской инфраструктуры.

Бельгийские компании уже имеют опыт участия в проектах на Каспии. В частности, компания Jan De Nul привлекалась к дноуглубительным работам в казахстанских портах.

«Да, мы использовали бельгийскую компанию Jan De Nul в работах по дноуглублению на наших портах на Каспии. Действительно, у бельгийских компаний большой опыт оперирования, управления портами», – отметил Нурлан Жакупов.

По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем использовании бельгийского опыта в сфере морской логистики и управления портовой инфраструктурой.

«Это страна, которая имеет выход к морю, это страна, которая испокон веков занимается морской торговлей, и поэтому в данном направлении у нас есть большие перспективы по совместной кооперации», – подчеркнул председатель правления «Самрук-Қазына».

Таким образом, дальнейшее взаимодействие Казахстана и Бельгии может охватить сразу два направления – расширение поставок металлов и развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.