Какие награды завоевали гимнасты Казахстана на этапе Кубка мира
Вчера 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
265Фото: НОК РК
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась медалями на этапе Кубка мира в Каире (Египет), передает BAQ.KZ.
Обе награды были завоеваны в упражнениях на коне.
Зейнолла Идрисов в финале получил от судей 14,566 балла. Он завершил ЭКМ с серебряной медалью.
Нариман Курбанов поднялся на третью ступень пьедестала - 14,566.
Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) - 14,800.
