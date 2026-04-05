Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась медалями на этапе Кубка мира в Каире (Египет), передает BAQ.KZ.

Обе награды были завоеваны в упражнениях на коне.

Зейнолла Идрисов в финале получил от судей 14,566 балла. Он завершил ЭКМ с серебряной медалью.

Нариман Курбанов поднялся на третью ступень пьедестала - 14,566.

Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) - 14,800.