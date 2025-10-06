  • 6 Октября, 19:58

Какие налоги перестанут действовать в Казахстане со следующего года

Подробнее говорим об этом в нашем новом интервью.

Сегодня, 18:30
Фото: BAQ.kz

Какие налоги и льготы отменят согласно новому законодательству? В очередном выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz обсуждаем перемены, которые наступят с января следующего года. В силу вступит Налоговый Кодекс, который минувшим летом подписал Глава государства. Об основных изменениях в нашей студии расскажет директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Нурлыбек Шаймаханов. 

