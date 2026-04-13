В эти минуты столичные пожарные тушат загорание в электрощитовой в десятэтажном жилом доме в районе Нура по ул.Култегин, передает BAQ.KZ.

По прибытию первых подразделений наблюдается сильное задымление в подъезде.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация жителей дома.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.