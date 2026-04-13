В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме
Подробности инцидента уточняются.
Сегодня 2026, 21:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
В эти минуты столичные пожарные тушат загорание в электрощитовой в десятэтажном жилом доме в районе Нура по ул.Култегин, передает BAQ.KZ.
По прибытию первых подразделений наблюдается сильное задымление в подъезде.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация жителей дома.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
