В Шымкенте на пересечении проспекта Тауке хана и улицы А. Байтурсынова проведена проверка двух объектов, пристроенных к жилому дому и используемых для продажи и ремонта мобильных телефонов, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

По итогам установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной собственности, использовались незаконно, а строительство объектов велось без оформления необходимых разрешительных документов.

В связи с этим владельцы были привлечены к административной ответственности.

По решению суда объекты признаны незаконными, и в настоящее время осуществляется их демонтаж.