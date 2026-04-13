Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
Строительство объектов велось без оформления необходимых разрешительных документов.
Вчера 2026, 23:34
150Фото: Pixabay.com
В Шымкенте на пересечении проспекта Тауке хана и улицы А. Байтурсынова проведена проверка двух объектов, пристроенных к жилому дому и используемых для продажи и ремонта мобильных телефонов, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
По итогам установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной собственности, использовались незаконно, а строительство объектов велось без оформления необходимых разрешительных документов.
В связи с этим владельцы были привлечены к административной ответственности.
По решению суда объекты признаны незаконными, и в настоящее время осуществляется их демонтаж.
Самое читаемое
- Бес қонақ: забытое дыхание степи или живая примета природы?
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Трагический пожар в Астане: спасателям мешали ворота и припаркованные автомобили
- Состояние пострадавшей при пожаре в жилом доме Астаны оценивается как тяжелое