В Казахстане налоговые органы проводят два основных типа проверок бизнеса: периодические и внеплановые. Об этом сообщает Департамент государственных доходов по Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Периодические налоговые проверки проводятся на основании оценки степени риска. Основанием для их назначения служит полугодовой график, утверждаемый уполномоченным органом. При отборе компаний к проверке анализируются: налоговая отчетность, информация от других госорганов, данные из открытых источников.

Внеплановые налоговые проверки проводятся вне графика — по фактам жалоб, заявлений, в случае ликвидации предприятий или по материалам правоохранительных органов. Основания для таких проверок предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе РК и Налоговом кодексе.

В зависимости от цели и охвата, проверки бывают:

Комплексные – по всем видам налогов и обязательных платежей;

Тематические – по отдельным видам налогов или конкретным операциям;

Встречные – с целью проверки контрагентов налогоплательщика;

Хронометражные обследования – для анализа фактических доходов за определённый период.

В ДГД напоминают: добросовестное ведение налогового учета и своевременная сдача отчетности помогут минимизировать риск проверок и претензий со стороны налоговых органов.