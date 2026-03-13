Казахстанцы могут платить меньше индивидуального подоходного налога благодаря налоговым вычетам. О том, какие виды вычетов предусмотрены и как ими воспользоваться, рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Астане, передает BAQ.kz.

По действующему законодательству физические лица могут применять несколько видов налоговых вычетов при расчете индивидуального подоходного налога. Среди них - вычеты по социальным платежам, базовый налоговый вычет, а также социальные вычеты для отдельных категорий граждан.

К вычетам по социальным платежам относятся обязательные пенсионные взносы, взносы на обязательное медицинское страхование и социальные отчисления. Эти суммы автоматически уменьшают налогооблагаемый доход.

Базовый налоговый вычет составляет 30-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП) в месяц. За год его размер не может превышать 360 МРП.

Кроме того, дополнительные социальные вычеты предусмотрены для отдельных категорий граждан. Например, люди с инвалидностью I и II группы могут воспользоваться вычетом до 5 000 МРП в год, а для лиц с инвалидностью III группы, детей с инвалидностью, ветеранов и их родителей предусмотрен вычет до 882 МРП.

В налоговых органах отмечают, что вычет применяется в том календарном году, когда у гражданина появилось право на его получение.

Использовать налоговый вычет можно через работодателя. Если работодатель по каким-то причинам его не применил, гражданин может оформить вычет самостоятельно, предоставив необходимые подтверждающие документы и соблюдая установленный порядок.