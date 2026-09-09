Какие нарушения чаще всего фиксируют через SOS-кнопки
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В Павлодаре специальные кнопки SOS установлены в 20 местах отдыха и массового скопления людей.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с их помощью жители могут оперативно связаться с полицией в случае происшествия или чрезвычайной ситуации.
Устройства оснащены встроенными видеокамерами и динамиками. Благодаря этому сотрудник полиции может не только видеть происходящее, но и поддерживать аудиосвязь с гражданином, обратившимся за помощью.
Где установлены кнопки
Специальные тревожные кнопки размещены в общественных местах Павлодара. При возникновении противоправных действий или чрезвычайной ситуации гражданину достаточно нажать на устройство, чтобы практически мгновенно связаться с сотрудником центра оперативного управления полиции.
Сколько обращений поступило
С начала текущего года жители региона воспользовались кнопками SOS 29 раз.
Большинство обращений связано с административными правонарушениями. В их числе нарушение тишины, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, выброс мусора, нарушение правил дорожного движения и другие нарушения.
С нарушителями полицейские проводят профилактическую работу и при необходимости принимают меры административного характера.
Когда обращаться
Полиция призывает жителей незамедлительно сообщать о преступлениях и правонарушениях, если они стали их свидетелями.
Также правоохранители рекомендуют обращаться за помощью при обнаружении подозрительных лиц или водителей, которые могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Использование кнопок SOS позволяет сократить время реагирования полиции и повысить уровень безопасности граждан в общественных местах.
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