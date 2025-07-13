В рамках поручения Главы государства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу, передает BAQ.KZ.

Цель рабочей поездки - оценка текущего состояния инфраструктуры и условий отдыха, а также мониторинг исполнения поручений по развитию туристской отрасли. Осмотр проведён с обеих сторон озера, состоялись встречи с представителями акиматов и бизнеса.

В ходе проверки выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.

"Повышение качества туристских услуг является одной из приоритетных задач в развитии отрасли. Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон "О туристской деятельности", предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса. Наша главная задача - сделать отдых в Казахстане качественным и безопасным для каждого гражданина", - подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

По итогам проверки даны следующие конкретные поручения:

- Усилить санитарное оснащение пляжной территории;

- Закупить дополнительные мусорные контейнеры;

- Продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;

- Проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;

- Организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);

- Увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;

- Обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.

Местным исполнительным органам даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. Министерством запланирована повторная проверка исполнения на местах. Вопросы качества и безопасности туристского отдыха находятся на постоянном контроле Правительства и Министерства.