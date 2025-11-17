Агентство по атомной энергии подвело итоги всенародного конкурса по выбору названия первой атомной электростанции в Казахстане. После рассмотрения всех предложений было утверждено название "Атомная электростанция "Балқаш" — этот вариант стал самым популярным среди участников и полностью соответствовал критериям конкурса. Члены Комиссии поддержали его единогласно, передает BAQ.KZ.

Всего в рамках конкурса было собрано множество креативных идей. Агентство сформировало единую базу вариантов, которые в будущем могут быть использованы при наименовании следующих атомных объектов.

Среди предложений, поступивших от граждан, выделялись такие названия, как Болашақ, Жарық, Қуат, Үлкен, Мойынқум, Ұлы дала, Тұран, Алаш, Тұмар, Жетісу. Казахстанцы также предлагали увековечить имена выдающихся личностей — Сатпаева, Абая, Кенесары, а также энергетика и учёного Шафика Чокина.

Отмечается, что 882 участника, предложившие вариант "Балқаш", получат электронные сертификаты автора через мобильное приложение eGovMobile. Документы будут доступны в течение месяца.

В Агентстве поблагодарили всех казахстанцев за активное участие и вклад в выбор названия для первого в истории страны атомного проекта.