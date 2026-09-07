Какие необычные грузы обработал аэропорт Астаны в августе

Более 1,5 тыс. тонн грузов и почты обработал грузовой терминал Международного аэропорта Астаны в августе 2026 года.

По информации воздушной гавани, помимо регулярных отправлений, специалисты обслужили специальные чартерные рейсы с сырной продукцией и крупным рогатым скотом.

Основу грузопотока в августе составили товары народного потребления, экспресс-грузы курьерских служб, высокотехнологичное оборудование, запчасти, фармацевтическая продукция и почтовые отправления.

Что необычного доставили в Астану

В течение месяца грузовой терминал принял два специальных чартерных рейса с 94 тоннами премиальной сырной продукции.

Такие перевозки требуют соблюдения строгого температурного режима на всех этапах наземного обслуживания – от разгрузки воздушного судна до передачи груза получателю.

Еще одним нестандартным грузом стал крупный рогатый скот общим весом 95 тонн.

При его обработке специалисты терминала обеспечили соблюдение установленных требований и международных стандартов обращения с живыми животными категории AVI.

Как перевозят товары из Казахстана в Европу

Отдельное направление работы аэропорта – развитие транзитных перевозок и мультимодальной схемы «авто – авиа».

В августе грузовой терминал обслужил 15 транзитных грузовых автомобилей с товарами электронной коммерции. Около 168 тонн e-commerce грузов доставили автотранспортом, после чего их обработали в аэропорту Астаны и подготовили к дальнейшей отправке самолетами в Европу.

Насколько вырос грузопоток

Рост транзитных перевозок и увеличение объемов регулярных грузовых отправлений способствуют общему увеличению грузопотока аэропорта.

По итогам января-августа 2026 года Международный аэропорт Астаны обработал 10,4 тыс. тонн грузов и почты. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В аэропорту отмечают, что развитие транзитного направления и мультимодальных перевозок остается одним из ключевых направлений работы грузового терминала.