Какие необычные грузы обработал аэропорт Астаны в августе
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Более 1,5 тыс. тонн грузов и почты обработал грузовой терминал Международного аэропорта Астаны в августе 2026 года.
По информации воздушной гавани, помимо регулярных отправлений, специалисты обслужили специальные чартерные рейсы с сырной продукцией и крупным рогатым скотом.
Основу грузопотока в августе составили товары народного потребления, экспресс-грузы курьерских служб, высокотехнологичное оборудование, запчасти, фармацевтическая продукция и почтовые отправления.
Что необычного доставили в Астану
В течение месяца грузовой терминал принял два специальных чартерных рейса с 94 тоннами премиальной сырной продукции.
Такие перевозки требуют соблюдения строгого температурного режима на всех этапах наземного обслуживания – от разгрузки воздушного судна до передачи груза получателю.
Еще одним нестандартным грузом стал крупный рогатый скот общим весом 95 тонн.
При его обработке специалисты терминала обеспечили соблюдение установленных требований и международных стандартов обращения с живыми животными категории AVI.
Как перевозят товары из Казахстана в Европу
Отдельное направление работы аэропорта – развитие транзитных перевозок и мультимодальной схемы «авто – авиа».
В августе грузовой терминал обслужил 15 транзитных грузовых автомобилей с товарами электронной коммерции. Около 168 тонн e-commerce грузов доставили автотранспортом, после чего их обработали в аэропорту Астаны и подготовили к дальнейшей отправке самолетами в Европу.
Насколько вырос грузопоток
Рост транзитных перевозок и увеличение объемов регулярных грузовых отправлений способствуют общему увеличению грузопотока аэропорта.
По итогам января-августа 2026 года Международный аэропорт Астаны обработал 10,4 тыс. тонн грузов и почты. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В аэропорту отмечают, что развитие транзитного направления и мультимодальных перевозок остается одним из ключевых направлений работы грузового терминала.
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