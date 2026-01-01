Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Начнется строительство вторых взлетно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента.
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство в лице Министерства транспорта работа по развитию авиационных хабов и укреплению транзитного потенциала Казахстана в сфере гражданской авиации в 2026 году будет продолжена, передаёт BAQ.KZ.
Об основных направлениях доложила председатель Комитета гражданской авиации ведомства РК Салтанат Томпиева.
"Так, запланирована реализация комплекса инфраструктурных проектов в крупнейших авиаузлах страны. В частности, начнется строительство вторых взлетно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента, будет проведена реконструкция терминала внутренних рейсов аэропорта Алматы, а также капитальный ремонт перрона аэропорта Актау", — отметила она.
Одновременно реализуются региональные проекты, включая:
- строительство нового терминала аэропорта Атырау,
- реконструкцию аэродрома Павлодара,
- завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли,
- восстановление аэропорта Аркалык.
В рамках модернизации инфраструктуры будет обновлена система хранения и заправки авиационного топлива Jet A-1 в аэропортах, что позволит повысить надежность топливного обеспечения и обслуживания авиаперевозчиков.
"Кроме того, до конца 2026 года авиакомпаниями планируется приобретение 9 новых самолетов, что позволит увеличить общий парк до порядка 118 единиц и расширит провозную емкость воздушных авиаперевозок. В целях обеспечения транспортной доступности регионов и развития туризма будет продолжена программа субсидирования по 23 социально значимым авиамаршрутам", — пояснила Салтанат Томпиева.
Вместе с тем, в 2026 году будет продолжена работа по развитию международного авиасообщения. Планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям.
Предусматривается расширение маршрутной сети в страны Центральной Азии и СНГ, а также в государства Ближнего Востока, Европы и Азии, в том числе по направлениям в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшаву и другим направлениям.
Продолжится реформирование системы подготовки кадров для отрасли, проработка создания нового авиационного учебного центра, а также внедрения цифровых решений в гражданской авиации, автоматизации систем паспортного контроля, системы e-Freight и других.
"Также в 2026 году будет завершена разработка Мастер-плана гражданской авиации совместно с ICAO по стратегии развития отрасли до 2050 года. В целом обозначенные задачи носят комплексный и системный характер и направлены на решение как текущих инфраструктурных и регуляторных вопросов, так и на формирование устойчивых условий для долгосрочного развития отрасли. Их реализация позволит повысить качество и доступность авиаперевозок, укрепить безопасность полетов и усилить роль Казахстана в региональной и международной авиационной системе", — заключила председатель КГА.
