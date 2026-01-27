В этом году будет продолжена работа по расширению авиационной маршрутной сети и модернизации аэропортовой инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства заявил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

"Для повышения доступности регионов и поддержки внутреннего туризма выполняются полёты по 42 внутренним маршрутам, включая туристические регионы. Будут возобновлены ещё девять внутренних авиамаршрутов. Для привлечения иностранных туристов планируется открытие и возобновление 15 международных авиамаршрутов. Среди них рейсы в Вену, Рим, Токио, Шанхай и другие направления. Отдельное внимание уделяется качеству сервиса. В аэропортах Астаны и Алматы внедрена система Q-gate, и в 2026 году планируется её внедрение ещё в четырёх аэропортах - Шымкента, Актау, Актобе и Атырау", — отметил министр.

В рамках трёхлетней программы развития авиационной отрасли в этом году завершится строительство туристических аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также восстановление аэропорта города Аркалык. В текущем туристическом сезоне первые рейсы примет аэропорт Зайсан.