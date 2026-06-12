Какие новые правила для электросамокатов вступят в силу в Казахстане с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу ряд изменений, касающихся использования электросамокатов. Одним из нововведений станет введение специальных порядковых номеров для арендных электросамокатов. Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан Акбота Боранова рассказала корреспонденту BAQ.KZ о новых изменениях.

Электросамокатам присвоят порядковые номера

По словам Акботы Борановой, согласно новым требованиям все электросамокаты, сдаваемые в аренду, будут оснащены порядковыми номерами.

"С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в законодательство. Они касаются учета электросамокатов, а именно введения порядковых номеров. Самокаты каждой компании по прокату будут оснащены своими порядковыми номерами. Все компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, будут вести учет своих транспортных средств", – сообщила Акбота Боранова.

По её словам, каждой кикшеринговой компании будет присвоено специальное буквенное обозначение.

"В Казахстане работают несколько компаний по прокату электросамокатов. Например, если это компания "Яндекс", то первым символом будет определённая буква, после которой будет указан пятизначный порядковый номер", – добавила она.

Номера смогут считывать камеры

По данным полиции, новые номера будут изготовлены из специального светоотражающего материала.

"Эти номера будут хорошо видны. Они будут автоматически считываться системами автоматической фиксации, а также контролироваться камерами видеонаблюдения", – отметила представитель ведомства.

При этом в административной полиции призвали не путать эти обозначения с государственными регистрационными номерами транспортных средств.

"Это не регистрационные номера. Не путайте. Это лишь порядковые номера. Они будут размещаться на задней части электросамоката и по бокам стойки руля. Номера будут установлены таким образом, чтобы их можно было видеть с разных сторон. Это позволит камерам видеонаблюдения и автоматическим системам фиксации легко их распознавать", – подчеркнула Акбота Боранова.

Нарушителей будут выявлять автоматически

По словам представителя административной полиции, новая система позволит автоматически выявлять нарушения.

"Если пользователь электросамоката нарушит какое-либо правило, это будет фиксироваться автоматически. Кроме того, будут использоваться камеры видеонаблюдения", – сказала она.

В качестве примера она привела превышение скорости:

"Если водитель электросамоката в определённое время на конкретной улице или участке превысит установленную скорость, это будет выявлено автоматическими системами фиксации. Максимально допустимая скорость движения по краю проезжей части составляет 25 км/ч", – подчеркнула представитель полиции.

ДТП и другие нарушения будут фиксироваться камерами

По информации административной полиции, под контроль попадут не только случаи превышения скорости, но и другие нарушения.

"Если водитель электросамоката станет участником дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе или допустит иные нарушения в общественных местах, всё это будет зафиксировано камерами видеонаблюдения", – сообщили в ведомстве.

По словам полиции, такая информация будет оперативно передаваться патрульным экипажам.

"Данные будут направляться ближайшим патрульным нарядам, оснащённым планшетами. После этого сотрудники полиции будут действовать в зависимости от характера нарушения и принимать меры в рамках закона", – отметила представитель административной полиции.

Страхование самокатов станет обязательным

Ещё одним важным изменением, которое вступит в силу с 1 июля, станет обязательное страхование всех электросамокатов кикшеринговых компаний.

"Все компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, будут обязаны застраховать свои самокаты", – уточнила представитель полиции.

По словам ведомства, основная цель этой меры – защита прав пользователей и пострадавших граждан.

"Что это означает? Прежде всего, в случае дорожно-транспортного происшествия пользователь электросамоката или человек, пострадавший в результате действий водителя самоката, сможет получить компенсацию по страховому полису", – разъяснила Акбота Боранова.

Арендатор будет автоматически застрахован

По данным административной полиции, пользователь будет автоматически подключаться к системе страхования при аренде электросамоката.

"При аренде электросамоката пользователь подписывает электронную оферту. В этот момент он автоматически присоединяется и к договору страхования. То есть на весь период использования самоката он считается застрахованным лицом", – рассказала представитель ведомства.

Пострадавшие смогут взыскать компенсацию через суд

Акбота Боранова подчеркнула, что граждане смогут защищать свои права в случае ДТП или других происшествий.

"Если в результате ДТП или другого инцидента был причинён материальный ущерб, пострадавший может обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Он имеет право требовать возмещения как материального ущерба, так и морального вреда", – отметила представитель административной полиции.

По информации ведомства, такие меры направлены на защиту прав граждан, пострадавших в результате действий водителей электросамокатов.