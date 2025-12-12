Какие новые ветеринарные вакцины создали казахстанские специалисты
В Казахстане продолжается системная работа по созданию собственных ветеринарных вакцин и диагностических тест-систем. Как сообщила в кулуарах Сената исполняющая обязанности директора учебно-научного образовательного центра Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Мадина Абаева, ключевая задача отечественных разработчиков снизить зависимость от зарубежных препаратов и обеспечить доступность решений для животноводства с учётом эпизоотической ситуации в стране, передаёт BAQ.KZ.
По её словам, институт был основан в 1958 году и в этом году отмечает 67-летие. За этот период казахстанские учёные разработали около 80 ветеринарных препаратов, из них почти 50 это вакцины, а около 30 диагностические тест-системы. В институте работают около ста исследователей, которые ежегодно выводят на производство новые разработки.
В последние годы в Казахстане активно внедряются новые вакцины против распространённых заболеваний сельскохозяйственных животных.
"В институте разработаны и внедрены вакцины против блютанга, оспы овец, эпизоотического лимфангиита лошадей, инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, вирусной диареи КРС, нодулярного дерматита и птичьего гриппа. Эти препараты ежегодно производятся и поступают в хозяйства", — сообщила она.
По словам Мадины Абаевой, особая программа, действующая с 2023 по 2025 годы, позволила вывести на рынок несколько новых препаратов.
"С 2023 года в производство и применение были внедрены вакцины против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи КРС, а также против оспы крупного рогатого скота. Кроме того, была разработана и выпущена вакцина против бруцеллёза у мелкого рогатого скота. Говоря о возможном экспорте казахстанских вакцин, все разработки проходят полный цикл проверки и имеют необходимую документацию. Если появится международный запрос, наши учёные готовы рассмотреть поставки. Однако пока обращений из-за рубежа не поступало", — отметила она.
