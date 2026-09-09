В стране продолжается развитие нефтегазохимической отрасли.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в рамках крупных инвестиционных проектов планируется нарастить производство полиэтилена, бутадиена и карбамида, а также расширить экспортный потенциал страны.

Перспективы отрасли обсудили в Астане на 13-м бизнес-саммите «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия». В рамках пленарной сессии «Стратегические горизонты: энергетический суверенитет и развитие нефтехимии» участники рассмотрели основные направления развития нефтегазохимического комплекса Казахстана.

Директор Департамента нефтегазохимии Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев отметил, что нефтегазохимическая промышленность остается одним из перспективных направлений развития обрабатывающего сектора экономики.

Какие проекты реализуются

Для практической реализации поставленных задач Министерство энергетики в октябре 2024 года утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы.

Документ включает шесть ключевых направлений и 34 мероприятия.

В рамках Дорожной карты предусмотрена реализация пяти флагманских проектов с общим объемом инвестиций около 12 млрд долларов. Ожидается создание до 20 тысяч постоянных и временных рабочих мест, расширение внутреннего потребления сырья, увеличение объемов производства и экспортного потенциала.

Что будет производить Казахстан

Одним из крупнейших проектов остается строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Запуск предприятия запланирован на 2029 год.

Параллельно реализуется проект строительства газосепарационного комплекса, который должен обеспечить будущий завод необходимым сырьем. Его ввод также запланирован на 2029 год.

Кроме того, в Казахстане реализуются проекты по производству бутадиена мощностью до 339 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 880 тыс. тонн в год.

Что уже производят

В Казахстане уже работает ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» с проектной мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год.

В 2025 году предприятие произвело 375 тыс. тонн продукции.

Крупные нефтегазохимические проекты также реализуются на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Сейчас здесь зарегистрировано 19 участников, работающих в том числе над производством полипропилена, полиэтилена и бутадиена.

Как поддержат отрасль

Для создания долгосрочных и предсказуемых условий для инвесторов Министерство энергетики разработало законопроект «О нефтегазохимической промышленности». В настоящее время документ находится на рассмотрении Курултая Республики Казахстан.

Законопроект предусматривает комплексное регулирование отрасли, включая обеспечение сырьевой базы, развитие внутреннего рынка, планирование поставок и мониторинг, регулирование цен на сырье и государственную поддержку инвестиционных проектов.

Таким образом, Казахстан формирует производственную цепочку в нефтегазохимии – от обеспечения предприятий сырьем и создания базовых мощностей до развития перерабатывающих производств и увеличения экспортного потенциала.