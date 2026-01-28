Экономист Франческо Ди Сальво из S&P Global Commodity Insights рассказал о ключевых факторах экономического роста Казахстана и Центральной Азии, выступая на полях форума Qazaqstan Next 2026, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на активные дискуссии о диверсификации экономики, углеводороды по-прежнему остаются важной основой бюджетов стран региона. Экспорт нефти продолжает играть значимую роль в формировании доходов, при этом устойчивость экономик во многом зависит от ситуации на глобальных сырьевых рынках.

Франческо Ди Сальво отметил, что в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта регион столкнётся с резким ростом спроса на электроэнергию. Это, в свою очередь, делает вопросы энергетической генерации и инфраструктуры ключевыми для дальнейшего экономического развития.

Отдельное внимание эксперт уделил перспективам атомной энергетики, которая рассматривается как один из возможных элементов долгосрочной стратегии диверсификации энергобаланса. По его оценке, сочетание традиционных источников энергии с новыми технологическими решениями может стать основой для устойчивого роста экономики.

Экономист также подчеркнул, что будущие точки роста Казахстана и региона будут определяться не только ценами на нефть, но и способностью стран адаптироваться к глобальным трендам — развитию ИИ, цифровой экономики и новым требованиям к энергетической системе.

Интервью с Франческо Ди Сальво записано на полях форума Qazaqstan Next 2026.