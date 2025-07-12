В Алматы планируют предусмотреть территории под автопарки в западных и восточных полицентрах, а также привлечь инвесторов для модернизации АГНКС и строительства новых. Из восьми газовых заправок, расположенных в городе, на сегодня часть нуждается в обновлении, передает BAQ.KZ.

Об этом в ходе рабочего объезда сообщил Дархан Сатыбалды. Аким Алматы осмотрел автобусные и троллейбусные парки мегаполиса для оценки их состояния.

Парк №1 обслуживает 300 газовых автобусов. В следующем году запланировано строительство моечного комплекса, обновление систем и запуск газозаправочной станции.

Парк №2 — 320 автобусов. В этом году запланирован ремонт газозаправочной станции и общежития для водителей.

Троллейбусный парк в Алмалинском районе — 212 троллейбусов, обслуживающих около 130 тыс. пассажиров в день. Требуются капитальный ремонт зданий и оборудования.

"Алматыэлектротранс" управляет 5 автобусными, 1 троллейбусным парком и парком школьных автобусов. В эксплуатации — почти 2,5 тыс. ед. транспорта.