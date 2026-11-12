Какие пособия сохранятся в Казахстане в 2027 году
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С 2027 года в Казахстане изменится порядок назначения отдельных социальных выплат. Однако это не означает, что государство прекратит поддержку социально уязвимых категорий населения. Основные виды социальных выплат сохранятся в полном объеме, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В частности, пенсии по возрасту и предусмотренные законодательством пособия пожилым гражданам продолжат выплачивать независимо от уровня благосостояния семьи.
Сохранятся и другие меры государственной поддержки социально уязвимых категорий населения. В их числе:
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пособия в связи с рождением ребенка и по уходу за ним до достижения полутора лет;
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выплаты многодетным семьям;
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пособия людям с инвалидностью;
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выплаты семьям, потерявшим кормильца;
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другие пособия, предусмотренные законодательством.
Вместе с тем при назначении отдельных социальных выплат усилят принцип адресности. Это означает, что при предоставлении государственной помощи будут учитывать фактическое материальное положение семьи.
При этом основной принцип социальной поддержки останется неизменным: государственная помощь должна предоставляться тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются.
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