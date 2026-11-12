Какие пособия сохранятся в Казахстане в 2027 году

С 2027 года в Казахстане изменится порядок назначения отдельных социальных выплат. Однако это не означает, что государство прекратит поддержку социально уязвимых категорий населения. Основные виды социальных выплат сохранятся в полном объеме, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В частности, пенсии по возрасту и предусмотренные законодательством пособия пожилым гражданам продолжат выплачивать независимо от уровня благосостояния семьи.

Сохранятся и другие меры государственной поддержки социально уязвимых категорий населения. В их числе:

пособия в связи с рождением ребенка и по уходу за ним до достижения полутора лет;

выплаты многодетным семьям;

пособия людям с инвалидностью;

выплаты семьям, потерявшим кормильца;

другие пособия, предусмотренные законодательством.

Вместе с тем при назначении отдельных социальных выплат усилят принцип адресности. Это означает, что при предоставлении государственной помощи будут учитывать фактическое материальное положение семьи.

При этом основной принцип социальной поддержки останется неизменным: государственная помощь должна предоставляться тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются.