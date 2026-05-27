Какие правила чаще всего игнорируют пешеходы на ж/д путях

С начала года более 22 тысяч казахстанцев были оштрафованы за переход железнодорожных путей в неположенных местах.

Как сообщает Polisia.kz, именно такие нарушения остаются одной из главных причин трагедий на железной дороге.

Несмотря на постоянные рейды и профилактические беседы, люди продолжают рисковать жизнью ради "короткого пути" Транспортные полицейские совместно с железнодорожными службами регулярно проводят разъяснительную работу, однако опасные случаи продолжают фиксироваться по всей стране.

Только за минувшие выходные произошло сразу четыре инцидента на станциях Алматы, Туркестан, Караганда-Сортировочная и Тараз. Во всех случаях граждане переходили пути в запрещённых местах. Нарушителей привлекли к ответственности.

По данным полиции, чаще всего причиной происшествий становятся грубое игнорирование элементарных правил безопасности и нахождение возле железной дороги в состоянии алкогольного опьянения.

В преддверии летних каникул транспортная полиция обратилась к родителям с важным предупреждением: нельзя оставлять детей без присмотра рядом с железнодорожными путями. Железная дорога – зона повышенной опасности, где одна ошибка может стоить жизни.