Какие предложения для развития регионов готовят в Халық Кеңесі

Успешные проекты по поддержке молодежи, реализованные в отдельных регионах, необходимо изучать и распространять по всему Казахстану. С такой инициативой намерена выступить член Халық Кеңесі Жанар Бимураткызы. По ее мнению, это позволит расширить возможности для образования, профессионального роста и реализации молодежных инициатив независимо от места проживания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Жанар Бимураткызы, которая также исполняет обязанности директора центра дополнительного образования в Кызылординской области, рассказала о приоритетных направлениях своей работы в Халық Кеңесі.

Одной из главных задач она считает распространение успешного регионального опыта. По ее словам, в каждой области Казахстана существуют собственные подходы к поддержке молодежи.

В одних регионах активно развивается молодежное предпринимательство, в других реализуются проекты в сфере образования, науки, творчества и общественных инициатив.

Из личного архива спикера

"Прежде всего я бы подняла вопрос изучения успешных региональных практик поддержки молодежи и распространения наиболее эффективных моделей по всей республике. У каждого региона есть собственный опыт работы с молодежью. Где-то хорошо развита поддержка предпринимательства, в других областях успешно реализуются проекты в сфере образования, науки, творчества или общественных инициатив. Было бы правильно, чтобы такие проекты не оставались в пределах одного региона, а приносили пользу и другим областям", – отметила Жанар Бимураткызы.

Возможности Халық Кеңесі, считает она, необходимо использовать для обмена опытом между регионами. Это позволит молодым людям из разных областей получать доступ к инициативам, которые уже доказали свою эффективность.

Что необходимо молодежи для будущего в регионах

Отдельное внимание член Халық Кеңесі уделила развитию человеческого капитала. В частности, речь идет о доступности качественного образования, трудоустройстве выпускников и создании условий, при которых молодые специалисты смогут строить карьеру в родном регионе.

Как отмечает спикер, за последние годы в Кызылординской области произошли значительные изменения. Развиваются строительство, промышленность, инвестиционная и социальная инфраструктура. По приведенным ею данным, за восемь месяцев 2026 года промышленное производство в регионе выросло на 6,4%, а обрабатывающая промышленность – на 13,1%.

При этом, считает Жанар Бимураткызы, важно не только сохранять темпы экономического развития, но и создавать условия для молодых специалистов.

"В области уже ведется работа по поддержке молодежи и обеспечению занятости. Действует региональная карта занятости на 2026 год, работают государственные механизмы поддержки молодых людей. Теперь задача заключается в повышении качества и результативности этих возможностей", – подчеркнула она.

По мнению спикера, получение диплома не должно становиться конечной целью образования. Важно, чтобы выпускники могли применять полученные знания на практике, развиваться в профессии и находить работу по специальности. Особого внимания требует и вопрос закрепления квалифицированных кадров в регионах.

Вместе с тем Жанар Бимураткызы считает, что для современной молодежи недостаточно только работы и жилья. Молодым людям необходимы возможности заниматься наукой, творчеством, предпринимательством и общественной деятельностью.

"Работа и жилье, безусловно, очень важны. Но сегодня представления молодежи о будущем не ограничиваются только этими двумя вопросами. Я не могу сказать, что у молодых людей мало возможностей. В нашем регионе также создаются условия для получения образования, трудоустройства, открытия собственного дела, занятий наукой, творчеством и реализации общественных инициатив", – рассказала она.

При этом, по ее мнению, многое зависит и от самих молодых людей. Государственная поддержка должна сопровождаться личной ответственностью, стремлением к знаниям и готовностью использовать предоставленные возможности.

Говоря о будущем молодежи, Жанар Бимураткызы также отметила, что патриотизм не обязательно означает постоянное проживание в родном регионе.

"Я не считаю, что патриотизм означает необходимость никуда не уезжать с родной земли. Молодой человек может отправиться в другой город или за границу, чтобы получить образование или накопить опыт. Но важно, чтобы, где бы он ни находился, у него было желание направить полученные знания и опыт на развитие своей страны", – подчеркнула собеседница.

Она добавила, что молодые таланты нуждаются не только в возможностях для самореализации, но и в своевременной поддержке. Иногда даже небольшая помощь или проявленное доверие могут повлиять на уверенность молодого человека в собственных силах.

Как Халық Кеңесі может помочь регионам

Говоря о работе Халық Кеңесі, Жанар Бимураткызы отметила, что его значение заключается не только в обсуждении актуальных вопросов, но и в возможности донести предложения местных жителей до республиканского уровня.

Она входит в состав Комитета по развитию общественных инициатив, направления работы которого охватывают образование, науку, молодежную активность, цифровое развитие и социальную сферу.

По ее мнению, прежде чем выдвигать предложения, необходимо изучать разные точки зрения, учитывать особенности каждого региона и опираться на конкретные данные.

"Разумеется, мнение одного человека не может отражать позицию целого региона. Поэтому для члена Халық Кеңесі особенно важно выслушивать разные точки зрения, сопоставлять их, дополнять конкретными данными и оценками специалистов. Только после этого можно определить, насколько поднятая проблема актуальна и имеет общее значение. У каждого региона свои особенности, темпы развития и потребности. Лучше всего их понимают люди, которые живут на местах и ежедневно общаются с населением", – пояснила она.

Спикер подчеркнула, что Халық Кеңесі не должен становиться еще одной площадкой, где лишь озвучиваются проблемы. Его возможности, по ее мнению, следует использовать для сравнения региональных предложений, обмена успешными практиками и выработки конкретных решений.

Таким образом, одним из первых вопросов, которые она намерена поднять в Халық Кеңесі, станет изучение и распространение успешных молодежных проектов по всей стране. По мнению собеседницы, обмен региональным опытом поможет расширить возможности для образования, профессионального роста и самореализации молодых казахстанцев.