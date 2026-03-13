Какие предметы связанные с ИИ появятся в школах Казахстана
Они будут предназначены для детей разного возраста.
Сегодня 2026, 16:00
В новом выпуске программы "Важная тема" разбираемся в вопросах современного образования. Где и когда в учебный процесс уже внедрили элементы искусственного интеллекта нам расскажет главный эксперт Центра стратегии и анализа Национальной академии образования имени И.Алтынсарина Аида Абилякимова. Современная программа рассчитана таким образом, чтобы школьники использовали нейросети как личных помощников. Но как научить ребенка отличать правдивую информацию от "глюков" нейросетей? И сможет ли ИИ заменить репетиторов? Об этом и многом другом узнаете в новом интервью на BAQ.kz.
