Какие призовые получила Рыбакина после старта на «Ролан Гаррос»
Кроме денежного вознаграждения, Рыбакина также гарантировала себе 70 рейтинговых очков WTA.
Сегодня 2026, 03:01
Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала выступление на турнире Ролан Гаррос и обеспечила себе крупные призовые выплаты.
Как сообщает Sports24.kz, за выход во второй круг соревнований спортсменка заработала 130 тысяч евро. По текущему курсу сумма составляет около 71,6 миллиона тенге.
В стартовом матче турнира казахстанка уверенно обыграла представительницу Словении Вероника Эрьявец, которая занимает 85-е место в мировом рейтинге WTA.
Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.
