  • Какие призовые получила Рыбакина после старта на «Ролан Гаррос»

Кроме денежного вознаграждения, Рыбакина также гарантировала себе 70 рейтинговых очков WTA.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала выступление на турнире Ролан Гаррос и обеспечила себе крупные призовые выплаты.

Как сообщает Sports24.kz, за выход во второй круг соревнований спортсменка заработала 130 тысяч евро. По текущему курсу сумма составляет около 71,6 миллиона тенге.

В стартовом матче турнира казахстанка уверенно обыграла представительницу Словении Вероника Эрьявец, которая занимает 85-е место в мировом рейтинге WTA.

Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

