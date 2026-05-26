Какие призовые получила Рыбакина после старта на «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала выступление на турнире Ролан Гаррос и обеспечила себе крупные призовые выплаты.

Как сообщает Sports24.kz, за выход во второй круг соревнований спортсменка заработала 130 тысяч евро. По текущему курсу сумма составляет около 71,6 миллиона тенге.

В стартовом матче турнира казахстанка уверенно обыграла представительницу Словении Вероника Эрьявец, которая занимает 85-е место в мировом рейтинге WTA.

Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.